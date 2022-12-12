Врачи перинатального центра провели экстренную операцию и спасли многодетную маму и новорождённого

В перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина благодаря экстренной операции после опасного осложнения беременности спасли ребенка и его маму.

Беременную пациентку с жалобой на боль в животе доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи. Период с момента поступления женщины в приемное отделение до начала операции занял всего 14 минут.

"Состояние пациентки было критическое, женщина потеряла много крови. Необходима была срочная операция, счет шел буквально на секунды", - рассказала врач-акушер-гинеколог областной больницы им. В. Д. Середавина Юлия Щербинина.

Для женщины это были третьи роды. Первые дети появились на свет при помощи кесарева сечения. Расхождение одного из швов после предыдущего родоразрешения и обусловило необходимость экстренной операции при рождении третьего ребенка.

"Это очень опасное осложнение беременности, - отмечает заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Татьяна Тезикова. - Но четкая грамотная организация работы дежурной бригады спасла жизнь и матери, и ребенку. Более того, наши специалисты провели женщине сложную органосохраняющую операцию, чтобы сберечь ее здоровье".

Девочка появилась на свет в 37 недель весом 2,7 кг. Малышка неделю провела в реанимации на искусственной вентиляции легких, а когда задышала самостоятельно, была переведена в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей акушерского корпуса больницы имени Середавина. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся дома.