На площади Славы открыта фотовыставка о молодых талантах

Во вторник, 13 декабря, на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы Самары начинает работу фотовыставка "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области". Организаторами выставки выступило Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.

Проект "Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области" — это своеобразный эталон профессионализма и высокой культуры творческой молодежи Самарской области, которая обучается и работает в сфере культуры, искусства и образования. Проект реализуется с 2006 года, и за это время героями книги стали 137 одаренных детей региона, представляющих 30 специальностей по всем видам искусства.

Для одаренной молодежи "Золотая книга" — это уверенный старт в профессиональную жизнь. Среди лауреатов — студенты средних профессиональных и высших образовательных организаций, концертные исполнители, артисты, преподаватели, победители международных профессиональных конкурсов, музыканты и художники, хореографы и театралы, обучающиеся в высших учебных заведениях России: в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Саратове, работающие на территории Самарской области, в России и за рубежом. Они проводят мастер-классы, участвуют в работе жюри и экспертных комиссий, выходят на ведущие концертные площадки мира в составах молодежных симфонических оркестров.

Каждому в книге отведена отдельная страница, где и указаны главные достижения и весомые награды лауреатов. Два тома издания уже поступили на хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей имени им. П. В. Алабина.

Лауреатами "Золотой книги — 2022" года стали:

Аришина Елена Николаевна (музыкальное искусство. Хоровое дирижирование). Выпускница Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского г. о. Самара, Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова. В настоящее время обучается на II курсе Санкт-Петербургского государственного института культуры по специальности "Дирижирование академическим хором".

Бурмистрова Алла Сергеевна (хореографическое искусство. Классический балет). Студентка 3-го курса Самарского хореографического училища (колледжа) по специальности "Искусство балета".

Кузнецова Анна Сергеевна (музыкальное искусство. Хоровое дирижирование). Выпускница Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского г. о. Самара, Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова. В настоящее время обучается на II курсе Санкт-Петербургского государственного института культуры по специальности "Дирижирование академическим хором".

Лабодина Елизавета Максимовна (музыкальное искусство. Эстрадное пение). С 2010 года обучается на музыкальном отделении Детского Дома культуры городского округа Тольятти. Солистка образцового художественного коллектива — вокальной студии "Мелодия".

Мусин Амин Салихович (музыкальное искусство. Балалайка). Выпускник детской центральной музыкальной школы по классу балалайки. В настоящее время является студентом Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова.

Никифоров Михаил Александрович (музыкальное искусство. Балалайка). Выпускник детской музыкальной школы № 7 г. Самары, Самарского музыкального училища имени Д. Г. Шаталова, Российской академии музыки имени Гнесиных. Прошёл военную службу по призыву в Вооружённых силах РФ в составе Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. Там же проходит дальнейшую службу.

Онькова Анна Сергеевна (музыкальное искусство. Гитара). Выпускница Детской школы искусств № 1 г. о. Чапаевск, Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова, Самарского государственного института культуры. В настоящее время работает преподавателем по классу гитары в ДШИ № 1 г. о. Чапаевск.

Павлов Федор Олегович (музыкальное искусство. Балалайка). Выпускник детской центральной музыкальной школы по классу балалайки. В настоящее время является студентом Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова.

Скальненкова Екатерина Дмитриевна (музыкальное искусство. Виолончель). Выпускница детской музыкальной школы им. Д. Б. Кабалевского г. о. Самара, Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова. В настоящее время работает преподавателем и методистом в ДМШ им. Д. Б. Кабалевского г. о. Самара.

Соколова Екатерина Андреевна (изобразительное искусство. Дизайн). Выпускница детской художественной школы им. М. Шагала г. о. Тольятти, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. В 2022 году окончила Московскую академию профессиональных компетенций по специальности "Преподаватель дополнительного образования детей и взрослых". В настоящее время работает преподавателем в ДХШ им. М. Шагала г. о. Тольятти.

С 13 по 27 декабря 2022 г. включительно можно будет посмотреть экспозицию с портретами лауреатов 2022 года, в начале следующего года — расширенную выставку с участием 137 одаренных детей региона, героями проекта за все 16 лет существования "Золотой книги. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области".