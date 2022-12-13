Гандбольная "Лада" одержала победу над соперницами из Звенигорода

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В понедельник, 12 декабря, тольяттинские гандболистки из "Лады" в рамках 17-го матча предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" на своей территории одержали победу над "Звездой" из Звенигорода.