Самарчанка стала победительницей Кубка России по ВМХ-фристайлу в дисциплине "парк"

В Омске завершился Кубок России по ВМХ-фристайлу в дисциплине "парк".
В соревнованиях приняли участие сильнейшие райдеры страны. В турнире среди женщин победительницей стала представительница Самарской области, действующая чемпионка России, победительница Всероссийской спартакиады сильнейших Екатерина Круглова.
Она набрала 29 очков и опередила в борьбе за победу петербурженку Анастасию Теребову (21 очко).
Последние комментарии
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))