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Самарчанка стала победительницей Кубка России по ВМХ-фристайлу в дисциплине "парк"

ОМСК. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Омске завершился Кубок России по ВМХ-фристайлу в дисциплине "парк".

Фото: Министерство спорта Самарской области

В соревнованиях приняли участие сильнейшие райдеры страны. В турнире среди женщин победительницей стала представительница Самарской области, действующая чемпионка России, победительница Всероссийской спартакиады сильнейших Екатерина Круглова.

Она набрала 29 очков и опередила в борьбе за победу петербурженку Анастасию Теребову (21 очко).

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