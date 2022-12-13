16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Власти Самары объявили аукционы на комплексное развитие еще двух территорий АвтоВАЗ в 2023 г. запустит Lada Vesta нового поколения Самарастат зафиксировал нулевую инфляцию в ноябре Самарский минтранс проиграл иск к СамараТрансСтрою о гарантийном ремонте дороги В Тольятти продают землю бывшего детского лагеря "Чайка" за 110 млн рублей

Экономика и бизнес

Власти Самары объявили аукционы на комплексное развитие еще двух территорий

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары в лице департамента градостроительства опубликовала два распоряжения о проведении аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии двух территорий жилой застройки.

Первая площадью 3,89 га расположена в границах улиц Металлургической, Магистральной в Кировском районе, вторая (7,98 га) — в границах улицы Ставропольской, переулка Гвардейского, улиц Нагорной, Калинина в Промышленном районе.

Начальная цена предмета аукциона в Кировском районе — 2,27 млн рублей. Такую же сумму составляет сумма задатка. Шаг аукциона — 113,52 тыс. рублей.

Начальная цена в Промышленном районе — 5,36 млн рублей, шаг аукциона — 268 тыс. рублей.

Напомним, ранее горадминистрация опубликовала соответствующие постановления о комплексном развитии.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1