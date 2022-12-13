Власти Самары объявили аукционы на комплексное развитие еще двух территорий

Мэрия Самары в лице департамента градостроительства опубликовала два распоряжения о проведении аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии двух территорий жилой застройки.
Первая площадью 3,89 га расположена в границах улиц Металлургической, Магистральной в Кировском районе, вторая (7,98 га) — в границах улицы Ставропольской, переулка Гвардейского, улиц Нагорной, Калинина в Промышленном районе.
Начальная цена предмета аукциона в Кировском районе — 2,27 млн рублей. Такую же сумму составляет сумма задатка. Шаг аукциона — 113,52 тыс. рублей.
Начальная цена в Промышленном районе — 5,36 млн рублей, шаг аукциона — 268 тыс. рублей.
Напомним, ранее горадминистрация опубликовала соответствующие постановления о комплексном развитии.
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