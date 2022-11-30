В Самаре на месте детского сада №306 планируют построить школу на 600 мест

Мэрия Самары опубликовала ряд очередных постановлений, связанных с комплексным развитием городских территорий. Речь идет о двух участках в Кировском районе и одном — в Промышленном.
Одно из постановлений касается комплексного развития двух несмежных территорий жилой застройки площадью 7,6 га, расположенных в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, Советской в Кировском районе. Утвержден перечень объектов капитального строительства, в том числе, — подлежащих сносу или реконструкции. Среди них многоквартирные дома, а также здание действующего детского сада № 306.
"В рамках комплексного развития двух несмежных территорий запланирован снос (реконструкция) здания действующего МБДОУ детский сад № 306 и нежилого здания, расположенных по адресу: ул. Нагорная, д. 203а в Кировском районе Самары, — отмечается в документах. — В границах двух несмежных территорий комплексного развития жилой застройки планируется возведение нового здания под детский сад на 200 мест, а на земельном участке под существующим детским садом и на прилегающей территории запланировано строительство общеобразовательной школы на 600 мест".
Установлен предельный срок реализации решения о комплексном развитии двух несмежных территорий — семь лет с момента заключения договора. Предельный срок подготовки документации по планировке — девять месяцев.
Также сообщается, собственникам или нанимателям по договору соцнайма, чье жилье попадет под снос, будет предоставлено новое жилье.
Предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на двух несмежных территориях, составляет 245,1 тыс. кв.м", — отмечается в документах.
Напомним, власти опубликовали постановления с указанием участков под комплексное развитие в середине сентября 2022 г. Ранее, в декабре 2021 г., стало известно, что в Кировском районе под снос определено несколько десятков жилых домов, признанных аварийными или ветхими. Планировалось, что территорию будут "зачищать" под дальнейшее комплексное развитие. Однако год назад власти планировали сохранить детский сад № 306 на прежнем месте.
Еще одно постановление мэрии Самары касается комплексного развития территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Металлургической, Магистральной в Кировском районе. Общая площадь территории — 3,89 га. Здесь также под снос подпадают десятки жилых домов, включая признанные ветхими и аварийными.
Третье аналогичное постановление — о развитии территории в границах улицы Ставропольской, переулка Гвардейского, улиц Нагорной, Калинина в Промышленном районе. Площадь составляет 7,98 га.
Исходя из документов, размещенных на сайте администрации 29 ноября, под реновацию попадут участки общей площадью 19,5 га. Будет снесено около 50 зданий.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!