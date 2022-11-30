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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре на месте детского сада №306 планируют построить школу на 600 мест

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала ряд очередных постановлений, связанных с комплексным развитием городских территорий. Речь идет о двух участках в Кировском районе и одном — в Промышленном.

Одно из постановлений касается комплексного развития двух несмежных территорий жилой застройки площадью 7,6 га, расположенных в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, Советской в Кировском районе. Утвержден перечень объектов капитального строительства, в том числе, — подлежащих сносу или реконструкции. Среди них многоквартирные дома, а также здание действующего детского сада № 306.

"В рамках комплексного развития двух несмежных территорий запланирован снос (реконструкция) здания действующего МБДОУ детский сад № 306 и нежилого здания, расположенных по адресу: ул. Нагорная, д. 203а в Кировском районе Самары, — отмечается в документах. — В границах двух несмежных территорий комплексного развития жилой застройки планируется возведение нового здания под детский сад на 200 мест, а на земельном участке под существующим детским садом и на прилегающей территории запланировано строительство общеобразовательной школы на 600 мест".

Установлен предельный срок реализации решения о комплексном развитии двух несмежных территорий — семь лет с момента заключения договора. Предельный срок подготовки документации по планировке — девять месяцев.

Также сообщается, собственникам или нанимателям по договору соцнайма, чье жилье попадет под снос, будет предоставлено новое жилье.

Предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на двух несмежных территориях, составляет 245,1 тыс. кв.м", — отмечается в документах.

Напомним, власти опубликовали постановления с указанием участков под комплексное развитие в середине сентября 2022 г. Ранее, в декабре 2021 г., стало известно, что в Кировском районе под снос определено несколько десятков жилых домов, признанных аварийными или ветхими. Планировалось, что территорию будут "зачищать" под дальнейшее комплексное развитие. Однако год назад власти планировали сохранить детский сад № 306 на прежнем месте.

Еще одно постановление мэрии Самары касается комплексного развития территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Металлургической, Магистральной в Кировском районе. Общая площадь территории — 3,89 га. Здесь также под снос подпадают десятки жилых домов, включая признанные ветхими и аварийными.

Третье аналогичное постановление — о развитии территории в границах улицы Ставропольской, переулка Гвардейского, улиц Нагорной, Калинина в Промышленном районе. Площадь составляет 7,98 га.

Исходя из документов, размещенных на сайте администрации 29 ноября, под реновацию попадут участки общей площадью 19,5 га. Будет снесено около 50 зданий.

 

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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