В Кировском районе под снос определили десятки домов на участке в 10 га

В Самаре определили под снос несколько десятков жилых домов в Кировском районе города, которые ранее были признаны аварийными или ветхими. Территорию площадью 10,7 га в границах ул. Нагорной, Ташкентского переулка, пр. Юных Пионеров и ул. Советской зачищают под последующее комплексной развитие. Соответствующий проект постановления за подписью мэра города Елены Лапушкиной опубликован на сайте мэрии.
В документации утвержден перечень объектов капитального строительства в границах этого земельного участка, которые, в том числе, пойдут под снос или будут реконструированы. Список многоквартирных домов состоит из 29 пунктов, 19 домов признаны аварийными, еще 10 — ветхими.
В соответствии с проектом постановления, будут снесены жилые дома: по ул. Нагорной, 205, 207, 209, Ташкентскому переулку 42, 44, 48, 54,56, 56а, 58, 60, 60а, 62, ул. Ставропольской 222, 224, 228, 232, 177, 179, 181, 183, 185, 187, Острогорскому проезду 4, 8, 10, 12 и ул. Советской 69, 81/2.
Кроме того, под снос пойдут гаражи и хозяйственные кладовые, а также два нежилых здания — на ул. Советской 89б и по Ташкентскому переулку 58а.
Власти планируют сохранить на прежних местах храм в честь святых Константина и Елены (Острогорский проезд, 6), детский сад № 306 (ул. Нагорная, 203а), сохранить и, при необходимости, перенести электроподстанцию, газораспределительную подстанцию.
Кроме того, в отношении одного нежилого здания без адреса, расположенного в муниципальной собственности, власти пока не определились. В статусе объекта указано, что его либо снесут, либо сохранят и реконструируют.
"Предельный срок реализации комплексного развития территории — 5 лет с даты заключения договора о комплексном развитии", — отмечается в проекте. На подготовку документации по планировке 10,7 га отведено 6 месяцев с даты заключения договора.
Последние комментарии
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!