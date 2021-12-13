В Кировском районе под снос определили десятки домов на участке в 10 га

В Самаре определили под снос несколько десятков жилых домов в Кировском районе города, которые ранее были признаны аварийными или ветхими. Территорию площадью 10,7 га в границах ул. Нагорной, Ташкентского переулка, пр. Юных Пионеров и ул. Советской зачищают под последующее комплексной развитие. Соответствующий проект постановления за подписью мэра города Елены Лапушкиной опубликован на сайте мэрии.

В документации утвержден перечень объектов капитального строительства в границах этого земельного участка, которые, в том числе, пойдут под снос или будут реконструированы. Список многоквартирных домов состоит из 29 пунктов, 19 домов признаны аварийными, еще 10 — ветхими.

В соответствии с проектом постановления, будут снесены жилые дома: по ул. Нагорной, 205, 207, 209, Ташкентскому переулку 42, 44, 48, 54,56, 56а, 58, 60, 60а, 62, ул. Ставропольской 222, 224, 228, 232, 177, 179, 181, 183, 185, 187, Острогорскому проезду 4, 8, 10, 12 и ул. Советской 69, 81/2.

Кроме того, под снос пойдут гаражи и хозяйственные кладовые, а также два нежилых здания — на ул. Советской 89б и по Ташкентскому переулку 58а.

Власти планируют сохранить на прежних местах храм в честь святых Константина и Елены (Острогорский проезд, 6), детский сад № 306 (ул. Нагорная, 203а), сохранить и, при необходимости, перенести электроподстанцию, газораспределительную подстанцию.

Кроме того, в отношении одного нежилого здания без адреса, расположенного в муниципальной собственности, власти пока не определились. В статусе объекта указано, что его либо снесут, либо сохранят и реконструируют.

"Предельный срок реализации комплексного развития территории — 5 лет с даты заключения договора о комплексном развитии", — отмечается в проекте. На подготовку документации по планировке 10,7 га отведено 6 месяцев с даты заключения договора.