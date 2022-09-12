16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре сформировали еще три участка под комплексное развитие территорий Власти Самары требуют снести недострой у "Кубатуры" Жители Самары сказали "нет!" высотной застройке на ул. Фрунзе Эдуард Шматков: "4-я секция дома на Вилоновской будет достроена в этом году" Район ипподрома продолжит застраивать компания, связанная с "Самаратрансстроем"

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре сформировали еще три участка под комплексное развитие территорий

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре определили три территории жилой застройки, предназначенные для комплексного развития. Проекты постановлений опубликованы на сайте городской администрации в пятницу, 9 сентября.

Первая территория площадью 7,66 га состоит из двух несмежных участков жилой застройки, расположенных в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской и Советской в Кировском районе Самары.

В Советском районе под комплексное развитие запланировали территорию площадью 11,82 га. Существующая жилая застройка расположена в границах проспекта Карла Маркса, улиц Санфировой, Блюхера и Ивана Булкина.

Третий участок расположен в границах улицы Ставропольской, переулка Гвардейского, улиц Нагорной и Калинина в Промышленном районе. Здесь под комплексное развитие планируется передать территорию площадью в 7,98 га.

Мэрия установила предельные сроки реализации проектов – не более семи лет с момента заключения договора о комплексном развитии территорий. На подготовку документации по планировке участков подрядчику отводится 9 месяцев.

Напомним, что в июле этого года мэрия запланировала передать под комплексное развитие еще две территории в Октябрьском районе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2