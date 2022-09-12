В Самаре сформировали еще три участка под комплексное развитие территорий

В Самаре определили три территории жилой застройки, предназначенные для комплексного развития. Проекты постановлений опубликованы на сайте городской администрации в пятницу, 9 сентября.

Первая территория площадью 7,66 га состоит из двух несмежных участков жилой застройки, расположенных в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской и Советской в Кировском районе Самары.

В Советском районе под комплексное развитие запланировали территорию площадью 11,82 га. Существующая жилая застройка расположена в границах проспекта Карла Маркса, улиц Санфировой, Блюхера и Ивана Булкина.

Третий участок расположен в границах улицы Ставропольской, переулка Гвардейского, улиц Нагорной и Калинина в Промышленном районе. Здесь под комплексное развитие планируется передать территорию площадью в 7,98 га.

Мэрия установила предельные сроки реализации проектов – не более семи лет с момента заключения договора о комплексном развитии территорий. На подготовку документации по планировке участков подрядчику отводится 9 месяцев.

Напомним, что в июле этого года мэрия запланировала передать под комплексное развитие еще две территории в Октябрьском районе.