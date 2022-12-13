"Новогодний движ" возвращается: билайн предлагает ценные призы и подарки в мобильном приложении и на сайте

В преддверии 2023 года билайн дает старт новому "Новогоднему движу" — игре, доступной для всех клиентов оператора в мобильном приложении и на сайте beeline.ru. В этом году вместе с нашими клиентами в "Новогоднем движе" участвуют апперы — виртуальные помощники билайна из Тарифа UP.

Правила "Новогоднего движа 2023" похожи на классическую настольную игру-лабиринт, в котором участник с помощью бросков кубиков передвигается по 600 ячейкам игровой карты. Перемещаясь по ячейкам, клиент может находить подарки от билайна и партнеров, а также другие игровые объекты. Чем дальше у игрока получится продвинуться по карте, тем ценнее он сможет найти призы. Но добраться до главных призов будет непросто, ведь на пути к ним игрока ждут препятствия.

"Новогодний движ" — это еще и соревнование между игроками. По итогам каждого дня, недели и всей игры определят и наградят ценными призами топ игроков, собравших больше всего очков на игровой карте.

Играть можно как в мобильном приложении билайн, так и с помощью интернет-браузера компьютера — прямо на сайте билайна.

Перед стартом "Новогоднего движа" игрок выбирает одного из пяти персонажей-апперов, каждый из них обладает уникальной супер-силой (все как в Тарифе UP) — эти способности точно пригодятся в игре. Каждый день участникам "Новогоднего движа" будет доступно более 50 попыток-бросков кубиков. Число попыток можно увеличить, выполняя несложные задания от билайна.

В числе призов "Новогоднего движа":