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"Новогодний движ" возвращается: билайн предлагает ценные призы и подарки в мобильном приложении и на сайте

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии 2023 года билайн дает старт новому "Новогоднему движу" — игре, доступной для всех клиентов оператора в мобильном приложении и на сайте beeline.ru. В этом году вместе с нашими клиентами в "Новогоднем движе" участвуют апперы — виртуальные помощники билайна из Тарифа UP.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Правила "Новогоднего движа 2023" похожи на классическую настольную игру-лабиринт, в котором участник с помощью бросков кубиков передвигается по 600 ячейкам игровой карты. Перемещаясь по ячейкам, клиент может находить подарки от билайна и партнеров, а также другие игровые объекты. Чем дальше у игрока получится продвинуться по карте, тем ценнее он сможет найти призы. Но добраться до главных призов будет непросто, ведь на пути к ним игрока ждут препятствия.

"Новогодний движ" — это еще и соревнование между игроками. По итогам каждого дня, недели и всей игры определят и наградят ценными призами топ игроков, собравших больше всего очков на игровой карте.

Играть можно как в мобильном приложении билайн, так и с помощью интернет-браузера компьютера — прямо на сайте билайна.

Перед стартом "Новогоднего движа" игрок выбирает одного из пяти персонажей-апперов, каждый из них обладает уникальной супер-силой (все как в Тарифе UP) — эти способности точно пригодятся в игре. Каждый день участникам "Новогоднего движа" будет доступно более 50 попыток-бросков кубиков. Число попыток можно увеличить, выполняя несложные задания от билайна.

В числе призов "Новогоднего движа":

  • скидки до 100% на устройства и аксессуары в интернет-магазине билайна;
  • ценные призы от наших партнеров;
  • скидки на услуги связи и собственные сервисы билайна, включая билайн ТВ.

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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