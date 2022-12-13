В Библиотеке народов Поволжья пройдет предновогодний "Семейный выходной"

В субботу, 17 декабря, в Библиотеке народов Поволжья на ул. Ленинградской, 7 пройдет предновогодний "Семейный выходной". В 12:00 начнется "Виниловый час "Зимняя сказка".
"Участники поговорят о зимних традициях и любимых историях, своими руками сделают новогоднюю открытку, и услышат самые интересные зимние сказки на настоящем советском проигрывателе", - отметили организаторы.
Отметим, что в Самаре продолжается реализация национального проекта "Культура", ориентированного на расширение доступности культурных благ для каждого жителя, а также на расширение портфеля знаний горожан, раскрытие их творческого потенциала и способностей.
В 13:00 стартует семейная предновогодняя зимняя викторина "Новогодний мультиШОК". Эта программа адаптирована для гостей библиотеки в возрасте от 6 лет и старше. Дети и их родители смогут вспомнить добрые зимние сказки, мультфильмы и песни, участвуя в викторине.
В 17:00 пройдет мастер-класс "Семейный Новый год своими руками" (3-7 лет). Участники мероприятия создадут своими руками волшебные поделки и игрушки, с собой нужно прихватить набор цветной бумаги и ножницы. Как отметили представители библиотеки, на все мероприятия необходимо записаться заранее, узнать о событиях подробнее можно по телефону +7 (846) 332-51-25.
В 12:00 в музее "Детская картинная галерея" на ул. Куйбышева, 139 пройдет семейный мастер-класс для детей от 6 лет с родителями "Роспись елочных игрушек". На этом мероприятии гости особняка Клодта распишут две елочные игрушки из гипса - снеговика и новогоднюю елочку. Дети 8 лет и старше могут участвовать в мастер-классе самостоятельно, без родителей. В 16:00 там же состоится лекция для взрослых и детей от 12 лет "Елочная игрушка: вчера и сегодня".
"На лекции гости музея увидят елочные игрушки разных периодов на фотографиях и советские игрушки вживую - лектор Александр Житков покажет свою коллекцию. Кроме того, они узнают, как появилась ель в доме, из чего создавали елочные игрушки, чем рождественские игрушки отличались от новогодних, как появилась традиция ставить под елку куклы Деда Мороза и Снегурочки, каким образом изменились елочные игрушки во время Великой Отечественной войны и после первого полета человека в космос", - анонсировали событие представители музея.
Посетить мероприятие можно, воспользовавшись "Пушкинской картой". На все активности необходима предварительная запись по телефону: 8 (846) 332-43-98.
В субботу, 20 декабря, в 15:00 в библиотеке №8 на ул. Панова, 30 пройдет мероприятие в рамках проекта "#лекцИИ: гид по авторам", которое будет посвящено жизни и творчеству Владимира Маяковского. Ведущий - режиссер Игорь Кузнецов.
Как отметили организаторы, гости библиотеки приобщатся к русской литературе посредством инфографики, рисованных историй и узнаваемых образов массовой культуры, и это позволит увидеть в уже знакомом тексте то, что они не замечали ранее. Аудитория вместе с лектором проанализирует персонажей произведений Маяковского, разберет проблематику и предложит свои решения для выявленных конфликтов.
В завершение мероприятия пройдет мастер-класс по декламации стихотворений поэта. Побывать здесь можно, в том числе, воспользовавшись "Пушкинской картой". Подробности по телефону 8(846) 334-68-84.
В библиотеке №5 на ул. Аэродромная, 9 состоится перформанс "Ведическая культура в истории Индии" в рамках проекта "Страны мира сквозь века". Начало в 18:30. По замыслу организаторов, слушатели перформанса познакомятся с историей появления в Древней Индии вед - сочинений на санскрите и формированием ведической культуры, ее эволюцией в течение веков, совершат увлекательную экспедицию в прошлое, смогут пересмотреть свои стереотипы.
"Исполнители традиционного индийского танца - Елена Мишина и Татьяна Бесперстова не только представят знаковые культурные образы, но и расскажут зрителям о жестах и их значениях, чтобы все смогли прочитать танец как книгу", - рассказали представители книгохранилища.
Вход на мероприятие свободный.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.