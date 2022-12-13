В Библиотеке народов Поволжья пройдет предновогодний "Семейный выходной"

В субботу, 17 декабря, в Библиотеке народов Поволжья на ул. Ленинградской, 7 пройдет предновогодний "Семейный выходной". В 12:00 начнется "Виниловый час "Зимняя сказка".

"Участники поговорят о зимних традициях и любимых историях, своими руками сделают новогоднюю открытку, и услышат самые интересные зимние сказки на настоящем советском проигрывателе", - отметили организаторы.

Отметим, что в Самаре продолжается реализация национального проекта "Культура", ориентированного на расширение доступности культурных благ для каждого жителя, а также на расширение портфеля знаний горожан, раскрытие их творческого потенциала и способностей.

В 13:00 стартует семейная предновогодняя зимняя викторина "Новогодний мультиШОК". Эта программа адаптирована для гостей библиотеки в возрасте от 6 лет и старше. Дети и их родители смогут вспомнить добрые зимние сказки, мультфильмы и песни, участвуя в викторине.

В 17:00 пройдет мастер-класс "Семейный Новый год своими руками" (3-7 лет). Участники мероприятия создадут своими руками волшебные поделки и игрушки, с собой нужно прихватить набор цветной бумаги и ножницы. Как отметили представители библиотеки, на все мероприятия необходимо записаться заранее, узнать о событиях подробнее можно по телефону +7 (846) 332-51-25.



В 12:00 в музее "Детская картинная галерея" на ул. Куйбышева, 139 пройдет семейный мастер-класс для детей от 6 лет с родителями "Роспись елочных игрушек". На этом мероприятии гости особняка Клодта распишут две елочные игрушки из гипса - снеговика и новогоднюю елочку. Дети 8 лет и старше могут участвовать в мастер-классе самостоятельно, без родителей. В 16:00 там же состоится лекция для взрослых и детей от 12 лет "Елочная игрушка: вчера и сегодня".

"На лекции гости музея увидят елочные игрушки разных периодов на фотографиях и советские игрушки вживую - лектор Александр Житков покажет свою коллекцию. Кроме того, они узнают, как появилась ель в доме, из чего создавали елочные игрушки, чем рождественские игрушки отличались от новогодних, как появилась традиция ставить под елку куклы Деда Мороза и Снегурочки, каким образом изменились елочные игрушки во время Великой Отечественной войны и после первого полета человека в космос", - анонсировали событие представители музея.

Посетить мероприятие можно, воспользовавшись "Пушкинской картой". На все активности необходима предварительная запись по телефону: 8 (846) 332-43-98.

В субботу, 20 декабря, в 15:00 в библиотеке №8 на ул. Панова, 30 пройдет мероприятие в рамках проекта "#лекцИИ: гид по авторам", которое будет посвящено жизни и творчеству Владимира Маяковского. Ведущий - режиссер Игорь Кузнецов.

Как отметили организаторы, гости библиотеки приобщатся к русской литературе посредством инфографики, рисованных историй и узнаваемых образов массовой культуры, и это позволит увидеть в уже знакомом тексте то, что они не замечали ранее. Аудитория вместе с лектором проанализирует персонажей произведений Маяковского, разберет проблематику и предложит свои решения для выявленных конфликтов.

В завершение мероприятия пройдет мастер-класс по декламации стихотворений поэта. Побывать здесь можно, в том числе, воспользовавшись "Пушкинской картой". Подробности по телефону 8(846) 334-68-84.

В библиотеке №5 на ул. Аэродромная, 9 состоится перформанс "Ведическая культура в истории Индии" в рамках проекта "Страны мира сквозь века". Начало в 18:30. По замыслу организаторов, слушатели перформанса познакомятся с историей появления в Древней Индии вед - сочинений на санскрите и формированием ведической культуры, ее эволюцией в течение веков, совершат увлекательную экспедицию в прошлое, смогут пересмотреть свои стереотипы.

"Исполнители традиционного индийского танца - Елена Мишина и Татьяна Бесперстова не только представят знаковые культурные образы, но и расскажут зрителям о жестах и их значениях, чтобы все смогли прочитать танец как книгу", - рассказали представители книгохранилища.

Вход на мероприятие свободный.