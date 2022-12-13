Пользователи Tele2 смогут обменять накопленные минуты на умные устройства

Tele2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с VK и видеосервисом Wink предлагают клиентам обменять минуты на скидку при покупке устройств — умных колонок и ТВ-приставки. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора.
В канун Нового года оператор запускает уникальное для телеком-отрасли решение и подтверждает репутацию трендсеттера. Клиенты Tele2 могут приобрести умные устройства по выгодной цене, обменяв накопленные минуты на скидку. В компании уверены, что сегодня пользователи связи ждут от операторов именно таких интересных коллабораций с лидерами рынка. В рамках специального предложения клиенты Tele2 могут обменять минуты на скидку на умные колонки VK Капсула или VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей и ТВ-приставку нового поколения Wink+.
Чтобы воспользоваться новой акцией, абоненту нужно в личном кабинете или мобильном приложении Tele2 перейти в раздел "Управление минутами", выбрать раздел обмена минут на скидку на умные устройства, обменять минуты на скидку и получить промокод. Размер скидки на одно устройство составляет от 500 до 2000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю. Максимальная скидка для одного клиента — 12000 рублей.
Умные колонки — одна из немногих категорий электроники, популярность которых увеличилась по сравнению с прошлым годом. По аналитическим данным российских ретейлеров, за первые девять месяцев 2022 года продажи smart-колонок с голосовыми помощниками выросли на 80%. В Tele2 также наблюдают высокий спрос на устройства: продажи умных колонок с голосовым ассистентом Маруся увеличились за 11 месяцев в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Колонка может стать хорошим новогодним подарком для взрослых и детей. Умный ассистент Маруся в музыкальной медиатеке найдет любимых исполнителей, напомнит о важных событиях, прочитает почту и новости, расскажет о погоде. Маруся также умеет управлять видеосервисом Wink при помощи голоса — находить фильмы, регулировать громкость, переключать каналы.
Приставка Wink+ открывает доступ к телеканалам и онлайн-кинотеатру вне зависимости от наличия функций Smart TV в телевизоре. С Wink+ можно ставить прямой эфир на паузу, смотреть кино без рекламы. В рамках акции ТВ-приставка доступна со скидкой.
Акция действует в салонах связи и на сайте оператора. Получить промокод можно до 23 июня 2023 года, а применить скидку — до 30 июня следующего года. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на "Маркете" или перенесенные из прошлых периодов. Подробнее — на tele2.ru.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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