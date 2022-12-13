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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Пользователи Tele2 смогут обменять накопленные минуты на умные устройства

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с VK и видеосервисом Wink предлагают клиентам обменять минуты на скидку при покупке устройств — умных колонок и ТВ-приставки. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора.

Фото: предоставлено Tele2

В канун Нового года оператор запускает уникальное для телеком-отрасли решение и подтверждает репутацию трендсеттера. Клиенты Tele2 могут приобрести умные устройства по выгодной цене, обменяв накопленные минуты на скидку. В компании уверены, что сегодня пользователи связи ждут от операторов именно таких интересных коллабораций с лидерами рынка. В рамках специального предложения клиенты Tele2 могут обменять минуты на скидку на умные колонки VK Капсула или VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей и ТВ-приставку нового поколения Wink+.

Чтобы воспользоваться новой акцией, абоненту нужно в личном кабинете или мобильном приложении Tele2 перейти в раздел "Управление минутами", выбрать раздел обмена минут на скидку на умные устройства, обменять минуты на скидку и получить промокод. Размер скидки на одно устройство составляет от 500 до 2000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю. Максимальная скидка для одного клиента — 12000 рублей.

Умные колонки — одна из немногих категорий электроники, популярность которых увеличилась по сравнению с прошлым годом. По аналитическим данным российских ретейлеров, за первые девять месяцев 2022 года продажи smart-колонок с голосовыми помощниками выросли на 80%. В Tele2 также наблюдают высокий спрос на устройства: продажи умных колонок с голосовым ассистентом Маруся увеличились за 11 месяцев в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Колонка может стать хорошим новогодним подарком для взрослых и детей. Умный ассистент Маруся в музыкальной медиатеке найдет любимых исполнителей, напомнит о важных событиях, прочитает почту и новости, расскажет о погоде. Маруся также умеет управлять видеосервисом Wink при помощи голоса — находить фильмы, регулировать громкость, переключать каналы.

Приставка Wink+ открывает доступ к телеканалам и онлайн-кинотеатру вне зависимости от наличия функций Smart TV в телевизоре. С Wink+ можно ставить прямой эфир на паузу, смотреть кино без рекламы. В рамках акции ТВ-приставка доступна со скидкой.

Акция действует в салонах связи и на сайте оператора. Получить промокод можно до 23 июня 2023 года, а применить скидку — до 30 июня следующего года. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на "Маркете" или перенесенные из прошлых периодов. Подробнее — на tele2.ru.

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