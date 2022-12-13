Руководитель департамента ветеринарии Самарской области уволен в связи с утратой доверия

Во вторник, 13 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств региона, главы муниципальных образований, представители депутатского корпуса и общественных организаций губернии.
Один из ключевых вопросов повестки - соблюдение муниципальными служащими антикоррупционного законодательства. В этом году был проведен целый ряд проверок за отчетный период 2021 года, в ходе которых были выявлены нарушения, связанные с некорректной подачей информации о доходах, а также уведомлений о наличии конфликтов интересов.
"Наиболее распространенными нарушениями, допускаемыми лицами, замещающими муниципальные должности, являются не указание в справках счетов, открытых в кредитных организациях, и остатков денежных средств на них; находящихся в собственности земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома; единовременных денежных выплат лицами, получающими пенсии по выслуге лет, - отметила в своем докладе руководитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области Наталья Прокофьева. - Причиной допущенных нарушений является невнимательность и небрежность при заполнении справок о доходах, нежелание пользоваться личным кабинетом налогоплательщика, игнорирование Методических рекомендаций Минтруда России по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на очередной отчетный период".
Все нарушители получили соответствующие предупреждения или строгие выговоры. Большего всего замечаний поступило к тем, кто отработал на государственной и муниципальной службе от одного года до двух лет. В связи с этим Губернатор поручил на регулярной основе проводить семинары, обучать людей, привлекая сотрудников прокуратуры Самарской области, чтобы не допускать подобных ситуаций. В эту работу должна включиться Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", председателем которой является глава региональной столицы Елена Лапушкина.
"Нередко нарушения допускаются из-за недостаточной правовой грамотности, в первую очередь, на уровне сельских поселений, - отметил Дмитрий Азаров. - Поэтому я считаю, что необходимо проводить семинары-совещания, вести разъяснительную работу. Обучение, подготовка, образование по правовой грамотности должны вестись на системной основе. Семинары-совещания должны стать обычной практикой".
Члены комиссии особо отметили необходимость служащих строго следить за возможным возникновением конфликта интересов и уведомлять об этом в установленном порядке. К сожалению, не все служащие, в том числе, и руководящего уровня, соблюдают установленные требования.
Так, сегодня на комиссии была рассмотрена ситуация, касающаяся руководителя департамента ветеринарии Самарской области Вячеслава Ильичева. В ходе антикоррупционной проверки установлено нарушение закона о противодействии коррупции и несоблюдении государственным служащим требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в соответствии с федеральным законом.
Решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе, которую возглавляет губернатор, принято решение об увольнении Вячеслава Ильичева в связи с утратой доверия.
Руководитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области Наталья Прокофьева подчеркнула, что незнание требований федерального закона не освобождает служащих от ответственности за его неисполнение. Профилактическая работа по информированию служащих будет усилена, к нарушителям будут и впредь применяться меры дисциплинарного характера.
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