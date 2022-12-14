"Ростелеком" раздает клиентам 2 миллиона призов

"Ростелеком" запустил онлайн-игру "Генератор подарков" для своих клиентов-участников программы лояльности "Бонус". Абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких.
Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза — одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 000 рублей от компании Level.Travel.
"Ростелеком" приготовил для своих клиентов более 2 миллионов ценных призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса "Ростелеком. Лицей", а также партнеров программы "Бонус" — "ЛʼЭтуаль", "SUNLIGHT", "Ozon", "РЖД Бонус", "Яндекс Go", "Золотое яблоко", "KIKO Milano", "БКС Инвестиции", "ЛитРес".
Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года. Принять участие в ней могут действующие и новые клиенты компании — достаточно быть зарегистрированным в программе "Бонус" в личном кабинете "Ростелекома", авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.
Полные правила и условия проведения онлайн-игры "Генератор подарков" доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе "Бонус".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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