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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" раздает клиентам 2 миллиона призов

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" запустил онлайн-игру "Генератор подарков" для своих клиентов-участников программы лояльности "Бонус". Абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза — одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 000 рублей от компании Level.Travel.

"Ростелеком" приготовил для своих клиентов более 2 миллионов ценных призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса "Ростелеком. Лицей", а также партнеров программы "Бонус" — "ЛʼЭтуаль", "SUNLIGHT", "Ozon", "РЖД Бонус", "Яндекс Go", "Золотое яблоко", "KIKO Milano", "БКС Инвестиции", "ЛитРес".

Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года. Принять участие в ней могут действующие и новые клиенты компании — достаточно быть зарегистрированным в программе "Бонус" в личном кабинете "Ростелекома", авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры "Генератор подарков" доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе "Бонус".

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