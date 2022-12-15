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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" с использованием CitySoft продолжит мониторинг благоустройства в Казани

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" и Управление информационных технологий и связи города Казани заключили новый контракт на использование модернизированной версии программно-аппаратного комплекса (ПАК) CitySoft. Цифровое решение для контроля широкого спектра работ, связанных с благоустройством и состоянием дорожной инфраструктуры, уже доказало свою эффективность в решении задач городского хозяйства.

Цифровой сервис в автоматическом режиме определяет потребность в уборке дорог от снега и наледи, фиксирует проезды уборочной техники и качество проведенных работ. CitySoft также отслеживает акты вандализма (порча тротуаров, защитных ограждений), отсутствие дорожной разметки, проблемы с уличным освещением, возникновение препятствий для работы городских служб и другие факторы, влияющие на безопасность участников дорожного движения. Работа сервиса положительно сказалась на чистоте и безопасности казанских дорог.

ПАК CitySoft разработан экспертами компании "Автодория". В процессе эксплуатации системы они усовершенствовали и расширили функционал комплекса. Для сбора первичных данных, которые стекаются в центр управления комплексом, мобильные устройства с видеокамерами размещаются на общественном и специальном транспорте. Таким образом обеспечивается максимальный охват наиболее значимых дорожных магистралей города и регулярный сбор данных с минимальными промежутками времени.

"В регионах Поволжья есть потенциал для развития интернета вещей (IoT). На нашей цифровой инфраструктуре работают десятки современных сервисов, обеспечивающих безопасность городов. В дата-центрах "Ростелекома" хранятся значительные объемы информации, обрабатывается огромный массив данных, мы обеспечиваем связность компонентов различных систем и решаем вопросы кибербезопасности. Опыт Казани показателен: со стороны властей наметилась тенденция принятия управленческих решений на основе аналитических данных. Мы готовы следовать этому тренду — в сотрудничестве с регионами развивать решения на основе технологий искусственного интеллекта", — отметил вице-президент — директор Нижегородского филиала "Ростелекома" Евгений Петров.

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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