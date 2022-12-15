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Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты думы Самары утвердили обновленную стратегию развития города

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопрос о внесении корректировок в Стратегию комплексного развития города депутаты Самарской думы рассмотрели во вторник, 13 декабря, на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике, а затем утвердили на 41-м пленарном заседании. Документ рассчитан на период до 2025 года.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

Выступая перед депутатами, замглавы города - руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов напомнил, что Самара была в числе первых городов, разработавших стратегию своего комплексного развития.

"Стратегия развития охватывала социальные, экологические, экономические, общественные и другие аспекты. Ее реализация способствовала позитивным сдвигам в социально-экономическом развитии города. Проведенный анализ показал, что все целевые показатели, установленные стратегией, достигнуты. Важнейшие из них - объем инвестиций в основной капитал, численность занятых в экономике, среднемесячная заработная плата - превышают изначальные прогнозы", - отметил представитель администрации.

В настоящее время подготовлен проект обновленной стратегии. Документ приведен в соответствие с законодательными и нормативно-правовыми актами разных уровней, а также дополнен новыми направлениями. Задача - войти в число мегаполисов-лидеров, заявил замглавы областного центра.

Председатель городской думы Алексей Дегтев напомнил, что стратегия принималась в 2013 году, а это "живой документ, предполагающий изменения". Сейчас настало время их внести.

"Сами стратегические цели конкретны и понятны, но средства их выполнения могут меняться. Особенно здесь важна экономическая составляющая, софинансирование проектов со стороны федерального и регионального бюджетов. Тем более что за это время главой государства были утверждены национальные проекты, которые как раз и определяют стратегические цели", - подчеркнул спикер.

При внесении изменений необходимо учитывать и последние вызовы, с которыми столкнулась страна, актуальную экономическую ситуацию.

"Все это требует определенной корректировки. При этом сама стратегия не меняется", - отметил Дегтев.

Дегтев добавил, что главный принцип стратегии развития - сделать проживание в Самаре максимально качественным, и все поправки в документ направлены именно на это.

Подробный материал с заседания комитета по бюджету, налогам и экономике читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" завтра, 16 декабря.

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