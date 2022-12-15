Депутаты думы Самары утвердили обновленную стратегию развития города

Вопрос о внесении корректировок в Стратегию комплексного развития города депутаты Самарской думы рассмотрели во вторник, 13 декабря, на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике, а затем утвердили на 41-м пленарном заседании. Документ рассчитан на период до 2025 года.
Выступая перед депутатами, замглавы города - руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов напомнил, что Самара была в числе первых городов, разработавших стратегию своего комплексного развития.
"Стратегия развития охватывала социальные, экологические, экономические, общественные и другие аспекты. Ее реализация способствовала позитивным сдвигам в социально-экономическом развитии города. Проведенный анализ показал, что все целевые показатели, установленные стратегией, достигнуты. Важнейшие из них - объем инвестиций в основной капитал, численность занятых в экономике, среднемесячная заработная плата - превышают изначальные прогнозы", - отметил представитель администрации.
В настоящее время подготовлен проект обновленной стратегии. Документ приведен в соответствие с законодательными и нормативно-правовыми актами разных уровней, а также дополнен новыми направлениями. Задача - войти в число мегаполисов-лидеров, заявил замглавы областного центра.
Председатель городской думы Алексей Дегтев напомнил, что стратегия принималась в 2013 году, а это "живой документ, предполагающий изменения". Сейчас настало время их внести.
"Сами стратегические цели конкретны и понятны, но средства их выполнения могут меняться. Особенно здесь важна экономическая составляющая, софинансирование проектов со стороны федерального и регионального бюджетов. Тем более что за это время главой государства были утверждены национальные проекты, которые как раз и определяют стратегические цели", - подчеркнул спикер.
При внесении изменений необходимо учитывать и последние вызовы, с которыми столкнулась страна, актуальную экономическую ситуацию.
"Все это требует определенной корректировки. При этом сама стратегия не меняется", - отметил Дегтев.
Дегтев добавил, что главный принцип стратегии развития - сделать проживание в Самаре максимально качественным, и все поправки в документ направлены именно на это.
Подробный материал с заседания комитета по бюджету, налогам и экономике читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" завтра, 16 декабря.
Последние комментарии
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.