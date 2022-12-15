Дмитрий Азаров поручил разобраться в проблемах с отоплением в Сызрани

Жители Заусиновского района Сызрани в четверг, 15 декабря, пожаловались губернатору Самарской области Дмитрию Азарову на проблемы с отоплением. В квартирах, по словам сызранцев, ужасный холод, мерзнут дети. Жители рассказали, что обращались в управляющие компании, писали письма, и ничего не помогло.

Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Губерния" пригласил к разговору главу Сызрани Анатолия Лукиенко и задал ему вопрос по поводу проблем с отоплением города.

"Я был на объектах теплоснабжения, посетил котельную, которая обеспечивает теплом этот район, школу, два детских сада и несколько адресов. Температура везде в пределах нормальных параметров - +18-22 градуса", - отчитался Анатолий Лукиенко.

"Люди мерзнут, но мерзнут по нормативу, вы это хотите сказать?!" - задал вопрос губернатор.

"Мы работаем с людьми и с управляющей компанией, посетили квартиру заявителя - в спальне 22 градуса, составили акт", - рассказал глава города.

"Может быть, пришли вы туда большой толпой и надышали", - предположил в шутку Дмитрий Азаров, однако отметил, что жалобы идут не от одной квартиры, а от всего района.

"Попрошу подключиться к этому вопросу министерство ЖКХ и Александра Мордвинова лично. Давайте разберемся, в чем дело. Надо побывать там в ближайшие дни и разобраться в этой ситуации", - дал поручение губернатор.