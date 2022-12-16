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Здравоохранение Общество

Врач-профпатолог рассказала, как сохранить трудовое долголетие

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель центра профессиональной патологии Клиник СамГМУ, врач-профпатолог Екатерина Борзых рассказала, как сохранить трудовое долголетие, почему важно проходить периодические медицинские осмотры и как избежать синдрома профессионального выгорания.

Одной из важных задач производственной медицины — является профилактика профессиональных и производственно обусловленных заболеваний.

"Профилактика профессиональных и производственно обусловленных заболеваний у работников производств — это не только медицинская задача, но и соблюдение требований техники безопасности, эффективное использование средств коллективной и индивидуальной защиты, нормализация санитарно-гигиенических и психофизиологических условий на производствах, что позволит обеспечить безопасность труда и здоровье коллектива", — отметила руководитель центра профессиональной патологии Клиник СамГМУ, врач-профпатолог Екатерина Борзых.

Особое внимание необходимо уделять периодическим медицинским осмотрам, которые обеспечивают динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников и своевременное выявление начальных форм профессиональных заболеваний. По результатам периодического медицинского осмотра составляется программа профилактических и реабилитационных мероприятий для работников предприятий, направленная на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности.

"Формирование здорового образа жизни: гигиеническое воспитание, отказ от потребления табачных изделий и алкоголя, привлечение трудовых коллективов к занятиям физической культурой и спортом, а также повышение уровня знаний всех категорий работников о возможном влиянии негативных факторов на здоровье — позволит сохранить трудовое долголетие", — подчеркнула Екатерина Ивановна.
Еще одна тема которая находится в центре внимания специалистов — синдром профессионального выгорания.

"Благоприятный психологический климат в коллективе, наличие кабинетов психоэмоциональной разгрузки на производствах, использование методов саморегуляции — залог успешной профилактики синдрома профессионального выгорания", — рассказала врач-профпатолог.

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