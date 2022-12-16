Врач-профпатолог рассказала, как сохранить трудовое долголетие

Руководитель центра профессиональной патологии Клиник СамГМУ, врач-профпатолог Екатерина Борзых рассказала, как сохранить трудовое долголетие, почему важно проходить периодические медицинские осмотры и как избежать синдрома профессионального выгорания.
Одной из важных задач производственной медицины — является профилактика профессиональных и производственно обусловленных заболеваний.
"Профилактика профессиональных и производственно обусловленных заболеваний у работников производств — это не только медицинская задача, но и соблюдение требований техники безопасности, эффективное использование средств коллективной и индивидуальной защиты, нормализация санитарно-гигиенических и психофизиологических условий на производствах, что позволит обеспечить безопасность труда и здоровье коллектива", — отметила руководитель центра профессиональной патологии Клиник СамГМУ, врач-профпатолог Екатерина Борзых.
Особое внимание необходимо уделять периодическим медицинским осмотрам, которые обеспечивают динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников и своевременное выявление начальных форм профессиональных заболеваний. По результатам периодического медицинского осмотра составляется программа профилактических и реабилитационных мероприятий для работников предприятий, направленная на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности.
"Формирование здорового образа жизни: гигиеническое воспитание, отказ от потребления табачных изделий и алкоголя, привлечение трудовых коллективов к занятиям физической культурой и спортом, а также повышение уровня знаний всех категорий работников о возможном влиянии негативных факторов на здоровье — позволит сохранить трудовое долголетие", — подчеркнула Екатерина Ивановна.
Еще одна тема которая находится в центре внимания специалистов — синдром профессионального выгорания.
"Благоприятный психологический климат в коллективе, наличие кабинетов психоэмоциональной разгрузки на производствах, использование методов саморегуляции — залог успешной профилактики синдрома профессионального выгорания", — рассказала врач-профпатолог.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.