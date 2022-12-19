Всероссийский конкурс "Спутник" стал лауретом "Премии Больших перемен"

В минувшее воскресенье в Центральном выставочном зале "Манеж" (Москва) состоялся первый съезд Российского движения детей и молодежи. Закон о создании этого движения подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2022 года. Возраст участников движения - 6-18 лет, его работа строится вокруг интересов детей и молодежи и будет затрагивать как большие, так и малые города.

Обращаясь к участникам съезда, Владимир Путин пожелал им не бояться отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к конструктивной критике: "Мечтайте, творите, предлагайте собственные проекты, никому не подражайте, а придумывайте свое".

Самарскую область на съезде Российского движения детей и молодежи представлял Самарский университет им. Королева. Он вышел с проектом Всероссийского конкурса "Спутник" и был признан победителем в номинации "Больше чем наука" ежегодного всероссийского конкурса "Премия Больших перемен". Также за победу в этой номинации боролись Московский планетарий и региональный школьный технопарк из Астрахани.

"Премия Больших перемен" занимается поиском возможностей, которые могут сделать жизнь молодежи ярче и формируют уникальную среду. В этом году на "Премию Больших перемен" поступило более 7000 заявок со всей страны. Так что заявка от университетского конкурса "Спутник" проделала длинный путь к победе: сначала вошла в топ-1000 проектов, затем к топ-200, и в финале отбора проект стал одним из 10 победителей премии.

"Мы очень рады, что среди таких больших проектов и инициатив жюри премии отметило именно проект из Самарской области. Всероссийскому конкурсу "Спутник" почти семь лет, и главная его награда - участники, которые все это время с нами: они становятся нашими амбассадорами и приходят в волонтерскую команду конкурса. Получить признание от "Премии Больших перемен" очень ценно", - отметил Сергей Горяинов, создатель конкурса "Спутник", руководитель управления формирования и сопровождения контингента Самарского университета им. Королева.

История всероссийского конкурса "Спутник" внушительна. Он проводится Самарским университетом им. Королева с 2016 года, сейчас идет седьмой сезон конкурса. За шесть предыдущих сезонов конкурсный отбор прошли 41500 участников, а 750 из них стали финалистами. Конкурс "Спутник" стал для школьников проводником в мир науки, позволил им влиться в сообщество активных ребят, для которых наука - любимое увлечение. Важной частью конкурса для финалистов служит поездка в Самару, в рамках которой финалисты знакомятся с возможностями города, многие из них выбирают его для дальнейшей реализации своих целей - поступают в Самарский университет им. Королева, вливаются в образовательную и экономическую среду региона. Для финалистов "Спутника" открывается множество возможностей: школьники получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и, главное, возможность окунуться в мир космических технологий в одном из главных детских лагерей страны - МДЦ "Артек". Также они участвуют в финале программы "Дежурный по планете".