Всероссийский конкурс "Спутник" стал лауретом "Премии Больших перемен"

В минувшее воскресенье в Центральном выставочном зале "Манеж" (Москва) состоялся первый съезд Российского движения детей и молодежи. Закон о создании этого движения подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2022 года. Возраст участников движения - 6-18 лет, его работа строится вокруг интересов детей и молодежи и будет затрагивать как большие, так и малые города.
Обращаясь к участникам съезда, Владимир Путин пожелал им не бояться отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к конструктивной критике: "Мечтайте, творите, предлагайте собственные проекты, никому не подражайте, а придумывайте свое".
Самарскую область на съезде Российского движения детей и молодежи представлял Самарский университет им. Королева. Он вышел с проектом Всероссийского конкурса "Спутник" и был признан победителем в номинации "Больше чем наука" ежегодного всероссийского конкурса "Премия Больших перемен". Также за победу в этой номинации боролись Московский планетарий и региональный школьный технопарк из Астрахани.
"Премия Больших перемен" занимается поиском возможностей, которые могут сделать жизнь молодежи ярче и формируют уникальную среду. В этом году на "Премию Больших перемен" поступило более 7000 заявок со всей страны. Так что заявка от университетского конкурса "Спутник" проделала длинный путь к победе: сначала вошла в топ-1000 проектов, затем к топ-200, и в финале отбора проект стал одним из 10 победителей премии.
"Мы очень рады, что среди таких больших проектов и инициатив жюри премии отметило именно проект из Самарской области. Всероссийскому конкурсу "Спутник" почти семь лет, и главная его награда - участники, которые все это время с нами: они становятся нашими амбассадорами и приходят в волонтерскую команду конкурса. Получить признание от "Премии Больших перемен" очень ценно", - отметил Сергей Горяинов, создатель конкурса "Спутник", руководитель управления формирования и сопровождения контингента Самарского университета им. Королева.
История всероссийского конкурса "Спутник" внушительна. Он проводится Самарским университетом им. Королева с 2016 года, сейчас идет седьмой сезон конкурса. За шесть предыдущих сезонов конкурсный отбор прошли 41500 участников, а 750 из них стали финалистами. Конкурс "Спутник" стал для школьников проводником в мир науки, позволил им влиться в сообщество активных ребят, для которых наука - любимое увлечение. Важной частью конкурса для финалистов служит поездка в Самару, в рамках которой финалисты знакомятся с возможностями города, многие из них выбирают его для дальнейшей реализации своих целей - поступают в Самарский университет им. Королева, вливаются в образовательную и экономическую среду региона. Для финалистов "Спутника" открывается множество возможностей: школьники получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и, главное, возможность окунуться в мир космических технологий в одном из главных детских лагерей страны - МДЦ "Артек". Также они участвуют в финале программы "Дежурный по планете".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.