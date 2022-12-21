АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию два электронасосных агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" в Безенчукском районе Самарской области.

Замена электронасосного оборудования НПС "Покровская", выработавшего тридцатилетний ресурс эксплуатации, выполнялась с декабря 2020 года с поочередным плановым выводом каждого насосного агрегата. Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Бугуруслан — Сызрань при этом велась в штатном режиме.

Установлены насосные агрегаты производительностью 1,25 тыс. куб. метров нефти в час, что для сравнения позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 14 цистернам емкостью более 86 куб. метров каждая.

Новые насосы — российского производства, характеризуются высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Конструкцией насосов предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок их службы и снизить потери мощности. Срок эксплуатации новых насосов рассчитан на 50 лет. Вместе с МНА установлены асинхронные электродвигатели производства АО "РЭД" (г. Челябинск).

Одновременно завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования НПС. Построено новое здание для маслосистемы, оборудованное тремя маслонасосами, расходными баками и аппаратами для воздушного охлаждения масла. Также выполнена замена трубопроводов системы утечек и дренажа с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления. Проведен монтаж двух емкостей для дренажа и утечек, а также двух резервуаров горизонтальных стальных (РГС) для хранения масла емкостью 5 куб. м каждый. На объекте выполнена замена вспомогательных трубопроводов. Установлен стальной кессон для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод в маслоприямок. Прежние МНА и маслосистема были демонтированы.

Комплекс работ по замене насосного и вспомогательного оборудования выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Новые насосы НПС "Покровская" подключены к инфраструктуре МН Бугуруслан — Сызрань и после завершения комплексного опробования введены в эксплуатацию в соответствии с графиком.

В 2023 году на НПС "Покровская" будет введен в эксплуатацию после технического перевооружения третий насосный агрегат.

Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также обеспечит бесперебойную транспортировку нефти.