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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию насосные агрегаты на производственном объекте в Самарской области

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию два электронасосных агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" в Безенчукском районе Самарской области.

Замена электронасосного оборудования НПС "Покровская", выработавшего тридцатилетний ресурс эксплуатации, выполнялась с декабря 2020 года с поочередным плановым выводом каждого насосного агрегата. Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Бугуруслан — Сызрань при этом велась в штатном режиме.

Установлены насосные агрегаты производительностью 1,25 тыс. куб. метров нефти в час, что для сравнения позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 14 цистернам емкостью более 86 куб. метров каждая.

Новые насосы — российского производства, характеризуются высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Конструкцией насосов предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок их службы и снизить потери мощности. Срок эксплуатации новых насосов рассчитан на 50 лет. Вместе с МНА установлены асинхронные электродвигатели производства АО "РЭД" (г. Челябинск).

Одновременно завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования НПС. Построено новое здание для маслосистемы, оборудованное тремя маслонасосами, расходными баками и аппаратами для воздушного охлаждения масла. Также выполнена замена трубопроводов системы утечек и дренажа с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления. Проведен монтаж двух емкостей для дренажа и утечек, а также двух резервуаров горизонтальных стальных (РГС) для хранения масла емкостью 5 куб. м каждый. На объекте выполнена замена вспомогательных трубопроводов. Установлен стальной кессон для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод в маслоприямок. Прежние МНА и маслосистема были демонтированы.

Комплекс работ по замене насосного и вспомогательного оборудования выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Новые насосы НПС "Покровская" подключены к инфраструктуре МН Бугуруслан — Сызрань и после завершения комплексного опробования введены в эксплуатацию в соответствии с графиком.

В 2023 году на НПС "Покровская" будет введен в эксплуатацию после технического перевооружения третий насосный агрегат.

Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также обеспечит бесперебойную транспортировку нефти.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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