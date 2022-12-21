Союз Художников России устраивает в Самаре Новогоднюю ярмарку

В пятницу и субботу, 23 декабря с 15:00 до 19:00 и 24 декабря с 12:00 до 17:00, в выставочном зале Союза Художников России на ул. Молодогвардейской, 209 пройдет Новогодняя ярмарка.
Гостей мероприятия ждут новогодние сюрпризы от самарских художников и лотерея. Розыгрыш призов состоится 24 декабря в 15:00.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.