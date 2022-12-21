Союз Художников России устраивает в Самаре Новогоднюю ярмарку

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В пятницу и субботу, 23 декабря с 15:00 до 19:00 и 24 декабря с 12:00 до 17:00, в выставочном зале Союза Художников России на ул. Молодогвардейской, 209 пройдет Новогодняя ярмарка.