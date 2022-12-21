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Муниципалитеты Власть и политика

Конкурсный отбор на пост мэра Самары состоится 23 декабря

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 декабря, будут подведены итоги конкурса на пост мэра Самары, сообщает городская дума.

Документы для участия в конкурсе подали 15 человек. Среди них - "граждане рабочих профессий, представители малого и среднего бизнеса, медицины, образования и другие". Пакет необходимых для участия в конкурсе документов также представила действующий мэр областной столицы Елена Лапушкина.

Конкурсный отбор проводится в форме собеседования и включает в себя оценку представленных участниками документов, в том числе оценку программ, концепций и предложений по развитию Самары. Комиссия выберет не менее двух кандидатов для их рассмотрения думой Самары и избрания главой города.

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