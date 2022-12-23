В Самарской области отпраздновали пятилетие детского технопарка "Кванториум- 63 регион"

Развитие системы дополнительного образования детей и популяризация технического творчества среди подрастающего поколения стали основными темами для обсуждения на мероприятии, приуроченном к пятилетию детского технопарка "Кванториум- 63 регион". К диалогу пригласили педагогов, наставников, детей и их родителей.
"Мой ребёнок огорчается, когда не может прийти на занятие в "Кванториум", — рассказывает родитель воспитанника технопарка Ян Налимов. — Просто место само по себе уникальное: отличное оборудование, профессиональные преподаватели, которые говорят с подростками на одном языке. Когда я впервые всё это увидел, я был в шоке. Сегодня мой сын-девятиклассник активно занимается самообразованием! Без нашего технопарка этого он смог бы достичь значительно позже".
Детский технопарк "Кванториум- 63 регион" был создан в 2017 году. Он разместился в двух самых крупных городах региона — Самаре и Тольятти. Ежегодно на двух площадках на постоянной основе занимаются порядка 2000 ребят. Для увеличения охвата детей техническим творчеством по инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова с 2019 года оборудованы 54 мини-технопарка. Занятия в них проходят по кванторианской программе. А в рамках национального проекта "Образование" в Самарской области создан Дом научной коллаборации и 2 центра цифрового образования детей "IT-куб", закуплен мобильный "Кванториум", в 214 школах оснащены центры "Точка роста" и в 2022 году создан первый школьный кванториум на базе ГБОУ ООШ № 15 г. о. Новокуйбышевск. Это значит, что тысячи ребят получат возможность осваивать школьную программу на совершенно новом уровне, воплощать в жизнь самые смелые идеи.
"Сегодня можно говорить, что в Самарской области вокруг детского технопарка "Кванториум-63 регион" создана целая сеть организаций технической направленности. Налажено сетевое взаимодействие. Благодаря Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову мы смогли дать возможность детям, проживающим в отдаленных от областного центра районах, попробовать свои силы в программировании, конструировании, познакомиться с виртуальной и дополненной реальностью, — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Альбертович Акопьян. — Пять лет это серьезный рубеж. Очень многого удалось достичь. Об этом свидетельствуют успехи наших учеников. Я хочу пожелать коллективу детского технопарка "Кванториум — 63 регион" здоровья, новых свершений, интересных проектов, удачи во всех начинаниях".
За пять лет на базе двух площадок в Самаре и Тольятти было создано несколько десятков проектов и очень многие из них были доведены до состояния технологических образцов, готовых к запуску в производство.
Одним из таких изделий стал многоцелевой беспилотный коптер "Стриж". Летательный аппарат, изготовленный ребятами, оказался прочнее и существенно дешевле своих аналогов, легко приспосабливается к различным задачам и особенно хорош в учебных целях.
"Наш Аэроквантум — предмет особой гордости "Кванториума", — рассказывает директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов. — Мы сегодня способны проектировать как квадрокоптеры, так и беспилотники самолётного типа. В июле уходящего года мы принимали федеральную сессию педагогов, работающих с БПЛА, учили их, давали практикумы. Специалисты приехали со всей России — от Камчатки до Калиниграда. В 2020 году наш беспилотник стал победителем международной Кванториады. И это далеко не весь перечень наших достижений".
За пять лет команды двух площадок регионального Кванториума свыше 30 раз становились победителями различных соревнований федерального и международного уровней. Для оттачивания своих навыков ребята постоянно работают на различных профильных сменах в "Артеке", "Океане", "Смене", посещают различные хакатоны. И всё за счёт средств регионального бюджета. Обучение в технопарке вместе с различными поездками совершенно бесплатное.
Принимают юные инженеры своих коллег и у себя. Уже второй год Самарская область принимает всероссийский IT-хакатон "TASKILLS".
Для работы по всем направлениям детский технопарк "Кванториум-63 регион" привлекает большое количество партнёров. Сегодня частыми гостями технопарка являются представители большинства вузов региона, IT-компаний, предприятий различных отраслей экономики.
"У нас есть компетенции в области проектного управления, — объясняет генеральный директор Центра развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области "Таволга" Егор Крюнькин. — А у ребят есть компетенции и "незамутнённость мозга" в области разработки. В 2018-19 году мы привлекли ребят к разработке инновационной платформы "Кадросфера", и они достигли очень хороших результатов. Их наработки мы использовали в дальнейшем. Сейчас бы работаем достаточно плотно по многоцелевым беспилотным летательным аппаратам. Также мы работаем в качестве экспертов — постановщиков задач в форматах хакатона. Это очень хорошая история".
Наставники детского технопарка "Кванториум-63 регион" отмечают, что в последние два года существенно возросло количество ребят из малых городов и сёл области — участников различных региональных, межрегиональных и федеральных мероприятий в сфере детского технического творчества. Большую роль в этом сыграл передвижной технопарк "Мобильный кванториум". Он был приобретен в рамках национального проекта "Образование". Практически каждую неделю сотрудники технопарков и Центра организуют "активности" для всех желающих ребят. В них принимают участие около 50 тысяч человек в год.
Ежегодно в Кванториуме проводятся Дни открытых дверей, которые можно посетить, попробовать себя, посмотреть обстановку на занятиях и посетить мастер-классы для более полного погружения и выбора направления. Начать обучение в технопарке можно с нулевого уровня.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.