В Самарской области отпраздновали пятилетие детского технопарка "Кванториум- 63 регион"

Развитие системы дополнительного образования детей и популяризация технического творчества среди подрастающего поколения стали основными темами для обсуждения на мероприятии, приуроченном к пятилетию детского технопарка "Кванториум- 63 регион". К диалогу пригласили педагогов, наставников, детей и их родителей.

"Мой ребёнок огорчается, когда не может прийти на занятие в "Кванториум", — рассказывает родитель воспитанника технопарка Ян Налимов. — Просто место само по себе уникальное: отличное оборудование, профессиональные преподаватели, которые говорят с подростками на одном языке. Когда я впервые всё это увидел, я был в шоке. Сегодня мой сын-девятиклассник активно занимается самообразованием! Без нашего технопарка этого он смог бы достичь значительно позже".

Детский технопарк "Кванториум- 63 регион" был создан в 2017 году. Он разместился в двух самых крупных городах региона — Самаре и Тольятти. Ежегодно на двух площадках на постоянной основе занимаются порядка 2000 ребят. Для увеличения охвата детей техническим творчеством по инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова с 2019 года оборудованы 54 мини-технопарка. Занятия в них проходят по кванторианской программе. А в рамках национального проекта "Образование" в Самарской области создан Дом научной коллаборации и 2 центра цифрового образования детей "IT-куб", закуплен мобильный "Кванториум", в 214 школах оснащены центры "Точка роста" и в 2022 году создан первый школьный кванториум на базе ГБОУ ООШ № 15 г. о. Новокуйбышевск. Это значит, что тысячи ребят получат возможность осваивать школьную программу на совершенно новом уровне, воплощать в жизнь самые смелые идеи.

"Сегодня можно говорить, что в Самарской области вокруг детского технопарка "Кванториум-63 регион" создана целая сеть организаций технической направленности. Налажено сетевое взаимодействие. Благодаря Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову мы смогли дать возможность детям, проживающим в отдаленных от областного центра районах, попробовать свои силы в программировании, конструировании, познакомиться с виртуальной и дополненной реальностью, — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Альбертович Акопьян. — Пять лет это серьезный рубеж. Очень многого удалось достичь. Об этом свидетельствуют успехи наших учеников. Я хочу пожелать коллективу детского технопарка "Кванториум — 63 регион" здоровья, новых свершений, интересных проектов, удачи во всех начинаниях".

За пять лет на базе двух площадок в Самаре и Тольятти было создано несколько десятков проектов и очень многие из них были доведены до состояния технологических образцов, готовых к запуску в производство.

Одним из таких изделий стал многоцелевой беспилотный коптер "Стриж". Летательный аппарат, изготовленный ребятами, оказался прочнее и существенно дешевле своих аналогов, легко приспосабливается к различным задачам и особенно хорош в учебных целях.

"Наш Аэроквантум — предмет особой гордости "Кванториума", — рассказывает директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов. — Мы сегодня способны проектировать как квадрокоптеры, так и беспилотники самолётного типа. В июле уходящего года мы принимали федеральную сессию педагогов, работающих с БПЛА, учили их, давали практикумы. Специалисты приехали со всей России — от Камчатки до Калиниграда. В 2020 году наш беспилотник стал победителем международной Кванториады. И это далеко не весь перечень наших достижений".

За пять лет команды двух площадок регионального Кванториума свыше 30 раз становились победителями различных соревнований федерального и международного уровней. Для оттачивания своих навыков ребята постоянно работают на различных профильных сменах в "Артеке", "Океане", "Смене", посещают различные хакатоны. И всё за счёт средств регионального бюджета. Обучение в технопарке вместе с различными поездками совершенно бесплатное.

Принимают юные инженеры своих коллег и у себя. Уже второй год Самарская область принимает всероссийский IT-хакатон "TASKILLS".

Для работы по всем направлениям детский технопарк "Кванториум-63 регион" привлекает большое количество партнёров. Сегодня частыми гостями технопарка являются представители большинства вузов региона, IT-компаний, предприятий различных отраслей экономики.

"У нас есть компетенции в области проектного управления, — объясняет генеральный директор Центра развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области "Таволга" Егор Крюнькин. — А у ребят есть компетенции и "незамутнённость мозга" в области разработки. В 2018-19 году мы привлекли ребят к разработке инновационной платформы "Кадросфера", и они достигли очень хороших результатов. Их наработки мы использовали в дальнейшем. Сейчас бы работаем достаточно плотно по многоцелевым беспилотным летательным аппаратам. Также мы работаем в качестве экспертов — постановщиков задач в форматах хакатона. Это очень хорошая история".

Наставники детского технопарка "Кванториум-63 регион" отмечают, что в последние два года существенно возросло количество ребят из малых городов и сёл области — участников различных региональных, межрегиональных и федеральных мероприятий в сфере детского технического творчества. Большую роль в этом сыграл передвижной технопарк "Мобильный кванториум". Он был приобретен в рамках национального проекта "Образование". Практически каждую неделю сотрудники технопарков и Центра организуют "активности" для всех желающих ребят. В них принимают участие около 50 тысяч человек в год.

Ежегодно в Кванториуме проводятся Дни открытых дверей, которые можно посетить, попробовать себя, посмотреть обстановку на занятиях и посетить мастер-классы для более полного погружения и выбора направления. Начать обучение в технопарке можно с нулевого уровня.