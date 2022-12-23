Нового мэра Самары выберут из действующего и проректора МИРа

Из 15 участников конкурса на пост мэра Самары конкурсная комиссия рекомендовать городской думе кандидатуры действующей градоначальницы Елены Лапушкиной и проректору Международного института рынка Павла Чумака. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, комиссия заседала в пятницу, 23 декабря. До последнего момента фамилии претендентов не разглашались, что объяснялось требованиями законодательства о личных данных. Впрочем, сколько-нибудь известных претендентов кроме Лапушкиной и Чумака среди них не оказалось.
По регламенту конкурсный отбор проводится в форме собеседования, по итогам которого комиссия выбирает не менее двух кандидатов для их рассмотрения думой Самары и избрания главой города.
Последние комментарии
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.