Нового мэра Самары выберут из действующего и проректора МИРа

Из 15 участников конкурса на пост мэра Самары конкурсная комиссия рекомендовать городской думе кандидатуры действующей градоначальницы Елены Лапушкиной и проректору Международного института рынка Павла Чумака. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, комиссия заседала в пятницу, 23 декабря. До последнего момента фамилии претендентов не разглашались, что объяснялось требованиями законодательства о личных данных. Впрочем, сколько-нибудь известных претендентов кроме Лапушкиной и Чумака среди них не оказалось.

По регламенту конкурсный отбор проводится в форме собеседования, по итогам которого комиссия выбирает не менее двух кандидатов для их рассмотрения думой Самары и избрания главой города.