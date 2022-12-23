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Муниципалитеты Власть и политика

Нового мэра Самары выберут из действующего и проректора МИРа

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из 15 участников конкурса на пост мэра Самары конкурсная комиссия рекомендовать городской думе кандидатуры действующей градоначальницы Елены Лапушкиной и проректору Международного института рынка Павла Чумака. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, комиссия заседала в пятницу, 23 декабря. До последнего момента фамилии претендентов не разглашались, что объяснялось требованиями законодательства о личных данных. Впрочем, сколько-нибудь известных претендентов кроме Лапушкиной и Чумака среди них не оказалось.

По регламенту конкурсный отбор проводится в форме собеседования, по итогам которого комиссия выбирает не менее двух кандидатов для их рассмотрения думой Самары и избрания главой города.

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