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Культура

На билборде у Ладьи появилась работа художника Ильи Робе

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект Samara Ground 2022, который теперь проходит в экспериментальном формате продолжился перформансом художника Ильи Робе. Он расписал рекламный билборд около Ладьи в Самаре. На белом полотне появилась его работа из серии "Край земли".

Рассказывая о зимнем проекте Samara Ground 2022, заместитель вице-губернатора, руководителя представительства Самарской области в Москве Александр Васильев отмечал, что арт-эксперимент направлен на улучшение качества городской среды, на развитие художественной среды не только Самарской области, но и всей России. На участие в проекте в этом году заявились сотни художников со всей России, которые прислали более 600 работ. Он также отметил, что реализовать проект получилось благодаря совместной работе большого количества людей на разных уровнях: "Вообще ничего не получилось бы без участия губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он поддерживает все новое и современное — все, у чего есть будущее. Активно содействовало и региональное министерство культуры, правительство Самарской области. Администрация городского округа Самары также оказала нам поддержку".

Художник Илья Робе поделился впечатлениями от участия в уникальном творческом эксперименте: "Процесс был очень интересным. Ты как-будто работаешь над большим холстом 3×6, но с вполне знакомыми материалами. То, что ты в этот момент находишься в корзине автовышки, придает происходящему шарм и определенную свободу. Мероприятия такого формата могут гораздо больше раскрывать автора. Он может работать с разными инструментами, создавать инсталляции, использовать хитросплетения оттенков, работать с уже напечатанной его работой, совмещать с более живой. Это очень обалденный и классный формат, который может дать новый эффект. И плюс еще в том, что ты можешь работать в любое время года и в любую погоду. Дождь, снег, ветер могут накладывать свой отпечаток на изображение. Ты можешь находиться с ними в симбиозе. Вообще у этой идеи огромный потенциал".

Фестиваль Samara Ground в 2022 г. впервые проходит зимой. Это эксперимент, во время которого в Самаре на более чем 200 рекламных поверхностях (билборды, диджитал-экраны на улицах и в общественном транспорте) разместили работы нескольких десятков художников со всей страны — как всемирно известных авторов, так и начинающих. Для участия в арт-проекте прислали более 600 работ, из которых организаторы выбрали самые лучшие.

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Джон Браво 11 января 2022 13:07 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти

Джон Браво 11 января 2022 13:04 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.

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