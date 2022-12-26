В Тольятти прошел первый этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду

В Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова в прошедшие выходные завершился финал №1 личного чемпионата России по мотогонкам на льду.

Победу в двухдневной гонке, состоявшей из 40 заездов, одержал уфимский гонщик Никита Богданов - в активе спортсмена за прошедший уик-энд максимальные 30 очков. За второе и третье место в дополнительном воскресном заезде боролись тольяттинец Игорь Кононов и уфимец Динар Валеев - оба за два дня соревнований набрали по 26 очков.

Однако спортсмен из Уфы в перезаезде одержал победу над волжанином и финишировал на позиции лидера, завоевав серебряную награду этапа. Бронза - у тольяттинца. Четвертым на треке стал Дмитрий Солянников из Шадринска (24 очка), пятым - Даниил Иванов из Тольятти (21 очко). В нескольких шагах от первой пятерки - на шестой позиции с результатом 18 очков завершил финал №1 Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского.

Следующий этап ЛЧР-2022/2023 пройдет в дни новогодних каникул в Каменске-Уральском. Всего же в нынешнем сезоне чемпионат включает пять финальных гонок, заключительная из которых пройдет 11 и 12 февраля в Красногорске (Московская обл.). Именно там, на стадионе "Зоркий", станет известно имя нового чемпиона России по мотогонкам на льду.



В Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова следующие соревнования пройдут 28 и 29 января. В эти дни "Мега-Лада" примет на своем треке участников командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге (этапы №№ 3 и 4).