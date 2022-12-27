Депутат Госдумы проверил безопасность самарских школ

Во вторник, 27 декабря, депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн, а также зампред правительства Самарской области Александр Фетисов отправились в рейд по самарским школам. Начали они с одного из учебных учреждений рядом с железнодорожным вокзалом.
Александр Хинштейн проходит через турникет и интересуется, какие же меры безопасности сейчас есть в школе. Дело в том, что, как предварительно сообщила пресс-служба парламентария, 2 ноября Хинштейн проводил совещание о проблемах безопасности в учебных учреждениях. На том совещании присутствовали представители минобра региона, Росгвардии и прочие ответственные лица. И тогда все согласились с тем, что нельзя допускать в школы посторонних. И даже выработали ряд предложений. Что же с тех пор изменилось, и проверяет теперь Александр Хинштейн.
Как рассказывают представители школы, здесь есть магнитные замки, турникеты, камеры по периметру и внутри здания. Турникет, кажется, не очень впечатляет парламентария. Он отмечает, что при особом желании через турникет можно и пролезть. Прибывшим гостям охранник школы демонстрирует экран с видео и рассказывает, куда еще выводится "картинка" со школьных камер. Через несколько минут, на новом совещании, руководитель департамента образования Самары Ирина Коковина докладывает, что сейчас в этом и некоторых других учебных учреждениях установлены магнитные двери, открыть которые не так-то просто.
На совещании предложили еще ряд защитных мер, например, решетки на окнах. Кроме того, особое внимание решено уделить в ближайшее время охранным организациям, которые обеспечивают безопасность в школах. Также под особым наблюдением хотят проводить и учения: с привлечением представителей МВД и Росгвардии.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.