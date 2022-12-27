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Образование Общество

Депутат Госдумы проверил безопасность самарских школ

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн, а также зампред правительства Самарской области Александр Фетисов отправились в рейд по самарским школам. Начали они с одного из учебных учреждений рядом с железнодорожным вокзалом.

Фото: предоставлено автором

Александр Хинштейн проходит через турникет и интересуется, какие же меры безопасности сейчас есть в школе. Дело в том, что, как предварительно сообщила пресс-служба парламентария, 2 ноября Хинштейн проводил совещание о проблемах безопасности в учебных учреждениях. На том совещании присутствовали представители минобра региона, Росгвардии и прочие ответственные лица. И тогда все согласились с тем, что нельзя допускать в школы посторонних. И даже выработали ряд предложений. Что же с тех пор изменилось, и проверяет теперь Александр Хинштейн.

Как рассказывают представители школы, здесь есть магнитные замки, турникеты, камеры по периметру и внутри здания. Турникет, кажется, не очень впечатляет парламентария. Он отмечает, что при особом желании через турникет можно и пролезть. Прибывшим гостям охранник школы демонстрирует экран с видео и рассказывает, куда еще выводится "картинка" со школьных камер. Через несколько минут, на новом совещании, руководитель департамента образования Самары Ирина Коковина докладывает, что сейчас в этом и некоторых других учебных учреждениях установлены магнитные двери, открыть которые не так-то просто.

На совещании предложили еще ряд защитных мер, например, решетки на окнах. Кроме того, особое внимание решено уделить в ближайшее время охранным организациям, которые обеспечивают безопасность в школах. Также под особым наблюдением хотят проводить и учения: с привлечением представителей МВД и Росгвардии.

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