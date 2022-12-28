16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Производство беспилотников нового образца планируют запустить в регионе в 2024 году Самарский "Союз-2.1б" успешно стартовал с Плесецка С космодрома Плесецк успешно стартовал "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Самарская ракета отправила на МКС грузовой корабль "ОДК-Кузнецов" пытается взыскать с "Самара-Авиагаза" 385 млн рублей

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Производство беспилотников нового образца планируют запустить в регионе в 2024 году

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 124
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На 2024 год в Самарской области запланирован запуск производства беспилотников нового образца. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире на телеканале ГТРК "Самара".

"В Самарской области не просто формируется, а будет создан кластер по выпуску беспилотников. Часть продукции мы уже тестируем в опытном режиме, - рассказал Дмитрий Азаров и подчеркнул, что серийное производство будет налажено до конца года.

"Также мы планируем развернуть новые производства. Рассчитываю, что в 2024 году произойдет запуск производства беспилотников нового образца", - сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что подготовительная работа проведена.

"Это крайне важно для Самарского региона, где аэрокосмическая промышленность имеет надежную корневую систему и базу по подготовке кадров, предприятия. Мы вновь и вновь будем подтверждать статус Самарской области как одного из мощнейших центров аэрокосмической промышленности страны", - заключил Дмитрий Азаров.

Напомним, в середине декабря губернатор сообщил о планах по созданию кластера беспилотной авиации, уточнив, что регион стоит на пороге серийного производства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1