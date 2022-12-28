Производство беспилотников нового образца планируют запустить в регионе в 2024 году

На 2024 год в Самарской области запланирован запуск производства беспилотников нового образца. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире на телеканале ГТРК "Самара".
"В Самарской области не просто формируется, а будет создан кластер по выпуску беспилотников. Часть продукции мы уже тестируем в опытном режиме, - рассказал Дмитрий Азаров и подчеркнул, что серийное производство будет налажено до конца года.
"Также мы планируем развернуть новые производства. Рассчитываю, что в 2024 году произойдет запуск производства беспилотников нового образца", - сообщил губернатор.
Глава региона отметил, что подготовительная работа проведена.
"Это крайне важно для Самарского региона, где аэрокосмическая промышленность имеет надежную корневую систему и базу по подготовке кадров, предприятия. Мы вновь и вновь будем подтверждать статус Самарской области как одного из мощнейших центров аэрокосмической промышленности страны", - заключил Дмитрий Азаров.
Напомним, в середине декабря губернатор сообщил о планах по созданию кластера беспилотной авиации, уточнив, что регион стоит на пороге серийного производства.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
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