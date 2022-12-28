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Здравоохранение Общество

Врач-кардиолог: алкоголь приводит к нарушению ритма сердца и сердечно-сосудистым катастрофам

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии праздничных дней главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по Самаре, заведующий отделением, врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Мария Скуратова рассказала, к чему приводит опасное употребление спиртных напитков, и рекомендовала провести выходные с пользой для сердца.

"Новогоднее застолье и алкоголь могут стать триггерами многих острых состояний. Откажитесь от опасного употребления алкоголя!" - призывает врач.

Алкоголь приводит к коварным осложнениям:

- Опасные нарушения ритма. Они могут возникнуть как в состоянии алкогольного опьянения, так и после него. Прежде всего такой пациент может почувствовать резкую слабость, одышку, приступ сердцебиения.

- Сосудистые катастрофы - инсульт и инфаркт. В первую очередь в группу риска входят пациенты, страдающие артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Алкоголь, суживая артерии, приводит к гипертоническому кризу, разрыву атеросклеротической бляшки и, как следствие, инфаркту миокарда.

Кардиолог напомнила, что еще одна вредная привычка может привести к опасным последствиям.

"Выкуренная сигарета, так же как и алкоголь, может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям", - подчеркнула врач.

Чтобы праздники прошли без неприятных событий для здоровья, следует соблюдать несколько простых правил.

"Помните, что не следует переедать. Будьте особенно осторожны с жирной и соленой пищей, а лучше ее совсем исключите. Чем больше к вам в организм попадает соли, тем больше задерживается жидкости, растет нагрузка на сердце и сосуды. Ночной прием пищи даст нагрузку не только на пищеварительный тракт, но и на сердечно-сосудистую систему", - отметила врач.

Жирная пища, сладкие блюда в больших количествах способствуют набору веса. А лишний вес - один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог советует всем жителям проводить выходные дни активно, не забывая о прогулках на свежем воздухе, а также помнить о важности правильного здорового сна.

"Пациенты с хроническими заболеваниями сердца не должны забывать о назначенных лечащим врачом препаратах. Принимайте лекарства строго по назначению, не прерывая терапию! Продолжайте в обычном режиме измерять артериальное давление и вести дневник с показателями измерений. При появлении сердечно-сосудистых симптомов незамедлительно обращайтесь к врачу", - отметила Мария Скуратова.

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