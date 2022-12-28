Врач-кардиолог: алкоголь приводит к нарушению ритма сердца и сердечно-сосудистым катастрофам

В преддверии праздничных дней главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по Самаре, заведующий отделением, врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Мария Скуратова рассказала, к чему приводит опасное употребление спиртных напитков, и рекомендовала провести выходные с пользой для сердца.
"Новогоднее застолье и алкоголь могут стать триггерами многих острых состояний. Откажитесь от опасного употребления алкоголя!" - призывает врач.
Алкоголь приводит к коварным осложнениям:
- Опасные нарушения ритма. Они могут возникнуть как в состоянии алкогольного опьянения, так и после него. Прежде всего такой пациент может почувствовать резкую слабость, одышку, приступ сердцебиения.
- Сосудистые катастрофы - инсульт и инфаркт. В первую очередь в группу риска входят пациенты, страдающие артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Алкоголь, суживая артерии, приводит к гипертоническому кризу, разрыву атеросклеротической бляшки и, как следствие, инфаркту миокарда.
Кардиолог напомнила, что еще одна вредная привычка может привести к опасным последствиям.
"Выкуренная сигарета, так же как и алкоголь, может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям", - подчеркнула врач.
Чтобы праздники прошли без неприятных событий для здоровья, следует соблюдать несколько простых правил.
"Помните, что не следует переедать. Будьте особенно осторожны с жирной и соленой пищей, а лучше ее совсем исключите. Чем больше к вам в организм попадает соли, тем больше задерживается жидкости, растет нагрузка на сердце и сосуды. Ночной прием пищи даст нагрузку не только на пищеварительный тракт, но и на сердечно-сосудистую систему", - отметила врач.
Жирная пища, сладкие блюда в больших количествах способствуют набору веса. А лишний вес - один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кардиолог советует всем жителям проводить выходные дни активно, не забывая о прогулках на свежем воздухе, а также помнить о важности правильного здорового сна.
"Пациенты с хроническими заболеваниями сердца не должны забывать о назначенных лечащим врачом препаратах. Принимайте лекарства строго по назначению, не прерывая терапию! Продолжайте в обычном режиме измерять артериальное давление и вести дневник с показателями измерений. При появлении сердечно-сосудистых симптомов незамедлительно обращайтесь к врачу", - отметила Мария Скуратова.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.