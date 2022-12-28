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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 подготовила сеть в Самарской области к праздникам

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил сеть к интенсивной эксплуатации в преддверии праздников и готов обеспечить ее бесперебойную работу. Параметры для пропуска повышенных нагрузок установят на всех базовых станциях Самарской области с 29 декабря по 3 января, когда трафик растет наиболее активно. Жители региона и гости из других городов смогут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом в привычном для них режиме.

Фото: предоставлено Tele2

В праздничные дни традиционно возрастает как голосовая, так и интернет-активность пользователей мобильной связи. Нагрузка на инфраструктуру Tele2 увеличивается в новогодние каникулы среднем на 15%, поэтому оператор активирует дополнительные приемопередатчики между основными сетевыми элементами, а также проводит работы по повышению пропускной способности каналов связи. Рост емкости сети позволит сохранить высокие скорости интернета 3G и 4G, обеспечить качественными услугами связи максимальное количество жителей и гостей Самарской области.

В предыдущие два года в новогоднюю ночь специалисты Tele2 фиксировали двукратный рост нагрузки на сеть, объем скачанного интернет-трафика увеличивается в 1,3 раза по сравнению с непраздничными выходными днями. Основываясь на этих данных, а также анализируя пиковые нагрузки на сеть и пользовательскую активность клиентов, технические специалисты в течение всего года развивали сетевую инфраструктуру в регионе. Сейчас высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь доступны 92,5% населения Самарской области.

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