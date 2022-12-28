Tele2 подготовила сеть в Самарской области к праздникам

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил сеть к интенсивной эксплуатации в преддверии праздников и готов обеспечить ее бесперебойную работу. Параметры для пропуска повышенных нагрузок установят на всех базовых станциях Самарской области с 29 декабря по 3 января, когда трафик растет наиболее активно. Жители региона и гости из других городов смогут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом в привычном для них режиме.
В праздничные дни традиционно возрастает как голосовая, так и интернет-активность пользователей мобильной связи. Нагрузка на инфраструктуру Tele2 увеличивается в новогодние каникулы среднем на 15%, поэтому оператор активирует дополнительные приемопередатчики между основными сетевыми элементами, а также проводит работы по повышению пропускной способности каналов связи. Рост емкости сети позволит сохранить высокие скорости интернета 3G и 4G, обеспечить качественными услугами связи максимальное количество жителей и гостей Самарской области.
В предыдущие два года в новогоднюю ночь специалисты Tele2 фиксировали двукратный рост нагрузки на сеть, объем скачанного интернет-трафика увеличивается в 1,3 раза по сравнению с непраздничными выходными днями. Основываясь на этих данных, а также анализируя пиковые нагрузки на сеть и пользовательскую активность клиентов, технические специалисты в течение всего года развивали сетевую инфраструктуру в регионе. Сейчас высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь доступны 92,5% населения Самарской области.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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