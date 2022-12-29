Археологи Самарского университета им. Королева обновили приборную базу

Приборная база археологов Самарского университета им. Королева пополнилась новым оборудованием общей стоимостью более 2 млн рублей. Новые приборы, рабочие инструменты и походное снаряжение для экспедиций приобретены на средства, полученные благодаря участию университета в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", а также на средства, заработанные самими археологами в рамках выполнения экспертиз в интересах различных компаний и организаций.
"По программе "Приоритет 2030" нам было выделено более 1 млн рублей, еще около 1 млн рублей составили средства, которые мы получили за работы по хоздоговорам. На эти деньги мы закупили этой осенью различное оборудование, которое поможет нам значительно улучшить нашу работу. Например, был приобретен современный тахеометр. Этот геодезический прибор получил широкое распространение в археологических изысканиях - для составления топографического плана, более точной разбивки раскопа, трехмерной фиксации находок и построения 3D-моделей местности. Причем первичную обработку полученных данных можно проводить непосредственно в полевых условиях при наличии ноутбука. То есть схемы раскопок теперь будут составляться быстрее и точнее. Также приобретен очень мощный микроскоп с фотокамерой хорошего разрешения. Микроскоп подключается к монитору, мы можем рассмотреть найденные артефакты под большим увеличением, сделать фото и видео и сразу внести данные в систему, что также увеличивает скорость работы", - рассказал ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории археологии (НИЛ-303) Самарского университета им. Королева Сергей Зубов.
В списке приобретенного оборудования также - коптер для съемки и обследования места раскопок с воздуха, спутниковый навигатор для работ в поле и три компьютера. Один из них сверхмощный - для обработки 3D-моделей в лабораторных условиях. А также ноутбук для работы в полевых условиях, в том числе с тахеометром. Обновилось и походное оборудование - палатки и прочие вещи, необходимые в экспедициях.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.