В Тольятти пройдет юбилейная "Гонка чемпионов"

Юбилейная XXV "Гонка чемпионов" пройдет в субботу, 14 января, на ледовой трассе полигона АО "АвтоВАЗ" в селе Сосновка Ставропольского района Самарской области.

"Тем, что такая гонка проходит здесь, мы во многом обязаны славному коллективу "АвтоВАЗа", который выпускает самые популярные автомобили в нашей стране. И, конечно, традиции автоспорта и технических видов спорта Тольятти, наших чемпионов разных поколений мы будем развивать", — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, который является давним поклонником автомобильного спорта и пробовал себя в качестве пилота. — Звук гоночного автомобиля — это непередаваемо. Автоспорт — это постоянное развитие для человека в любом возрасте".



Традиционно в гонке примут участие сильнейшие пилоты России, представляющие страну на международных соревнованиях. В этом году в турнире примут участие гонщик Формулы 1 — Виталий Петров, 16-кратный чемпион России, 8-кратный победитель "Гонки чемпионов" Кирилл Ладыгин, победитель "Дакара-2017" Сергей Карякин, а также Владимир Шешенин, Михаил Митяев, Леонид Панфилов и другие спортсмены. Впервые мужской состав участников разбавит девушка — двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова.



В предыдущие годы битва за переходящий трофей "Серебряная ладья" ежегодно велась за рулем одинаковых автомобилей LADA Vesta, но в юбилейной "Гонке чемпионов" дебютирует новое поколение модели LADA — Vesta NG, адаптированная к ледовым гонкам. Специально к турниру с конвейера сошли восемь новых седанов, которые оснащены 170-сильным 1,6-литровым двигателем, кулачковой коробкой передач и усиленной подвеской. Гоночные автомобили изменились и снаружи. Теперь их украшает актуальная ливрея гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.



В этом году организаторы турнира для болельщиков ледовых баталий подготовили развлекательную программу, поэтому интересно будет всем. "Гонка чемпионов — это уникальные соревнования, аналогов которых нет в нашей стране. Мы очень рады, что наконец-то после ограничений, которые устанавливались в прошлые годы, мы можем пригласить наших болельщиков. Приглашаем всех активно провести время, вживую увидеть легендарные соревнования и ощутить атмосферу автоспортивного праздника", — отметил руководитель гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Владислав Незванкин.