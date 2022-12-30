В ЦДТ "Металлург" дети занимаются научно-техническим творчеством

Инженеры и квалифицированные рабочие сегодня в числе самых востребованных профессий. Основы инженерного мышления и навыки научно-технической деятельности подрастающему поколению прививают в Центре детского творчества "Металлург".
История Центра детского творчества "Металлург", созданного в 1960 году, неразрывно связана с историей Самарского металлургического завода. Техническим творчеством здесь занимаются 1119 ребят, занятия проходят в центре, 6 клубах, 7 школах и в 8 детских садах. Вместе с другими общеразвивающими программами дети занимаются по таким современным дисциплинам как "Робототехника", "3Д-моделирование", "Графический дизайн", "ЧПУ-технологии". В последние годы популярными в центре стали проекты, развивающие у юного поколения вкус к техническому творчеству.
Проект "Город будущего" посвящен решению проблем городской инфраструктуры, "Футурикон" — строительству модели настоящей ракеты. Игра "Профи" и мастер-классы познакомили ребят с востребованными профессиями, "КиноКонструктор" научил создавать собственные короткометражные фильмы. За год в этом проекте приняли участие около 200 подростков. Реализовать проект помогли СМЗ "Арконик", кинотеатры "Вертикаль" и "Художественный".
В этом году развивается проект "Траектория", учитывающий запросы рынка труда региона. Ученики 7-11 классов учатся работать в команде. В программу входят фестивали настольных игр и открытые лекции, работа команд и защита проектов.
"Все эти проекты помогут школьникам научиться взаимодействовать, строить команды, а главное, применять теоретические знания на практике", — говорит директор МБУ ДО "ЦДТ "Металлург" Маргарита Анохина.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.