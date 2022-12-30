В ЦДТ "Металлург" дети занимаются научно-техническим творчеством

Инженеры и квалифицированные рабочие сегодня в числе самых востребованных профессий. Основы инженерного мышления и навыки научно-технической деятельности подрастающему поколению прививают в Центре детского творчества "Металлург".

История Центра детского творчества "Металлург", созданного в 1960 году, неразрывно связана с историей Самарского металлургического завода. Техническим творчеством здесь занимаются 1119 ребят, занятия проходят в центре, 6 клубах, 7 школах и в 8 детских садах. Вместе с другими общеразвивающими программами дети занимаются по таким современным дисциплинам как "Робототехника", "3Д-моделирование", "Графический дизайн", "ЧПУ-технологии". В последние годы популярными в центре стали проекты, развивающие у юного поколения вкус к техническому творчеству.

Проект "Город будущего" посвящен решению проблем городской инфраструктуры, "Футурикон" — строительству модели настоящей ракеты. Игра "Профи" и мастер-классы познакомили ребят с востребованными профессиями, "КиноКонструктор" научил создавать собственные короткометражные фильмы. За год в этом проекте приняли участие около 200 подростков. Реализовать проект помогли СМЗ "Арконик", кинотеатры "Вертикаль" и "Художественный".

В этом году развивается проект "Траектория", учитывающий запросы рынка труда региона. Ученики 7-11 классов учатся работать в команде. В программу входят фестивали настольных игр и открытые лекции, работа команд и защита проектов.

"Все эти проекты помогут школьникам научиться взаимодействовать, строить команды, а главное, применять теоретические знания на практике", — говорит директор МБУ ДО "ЦДТ "Металлург" Маргарита Анохина.