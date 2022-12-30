В детском саду №283 много внимания уделяют этническому воспитанию

Жизнь малышей "Солнечного города" созвучна с жизнью любимой Самары. Участвуя в городских акциях и фестивалях, воспитанники не боятся выступать на публике и легко адаптируются в многоязыковой среде. Семь лет назад в детском саду начала работать проектная площадка по этническому воспитанию самых маленьких горожан.

Дружба и братство дороже богатства

Место, где растут дружные малыши, носит официальное название МАДОУ "Детский сад №283" г.о. Самара, а для творческих встреч - это лучистый "Солнечный город", который регулярно созывает гостей на праздники и фестивали.

"В течение шести лет под руководством завкафедрой психологии и социальной педагогики СГПТУ, к.п.н. Светланы Александровны Севенюк мы формируем у наших воспитанников толерантное отношение ко всем этническим группам", - рассказала руководитель детского сада Ольга Пичкурова.

В Год культурного наследия народов России эти наработки педагогов оказались очень кстати. Сегодня в "солнечную орбиту" вовлечены не только дети, но и взрослые: педагоги, родители, гости из других образовательных учреждений Самары.

"Матрешка - улыбка России"

Так называется этнографический фестиваль, приуроченный к Дню России, который проходит в рамках национального проекта "Образование". В этом году праздник собрал гостей из более чем 20 школ и детских садов города. В нем приняли участие воспитанники Самарского казачьего кадетского корпуса и военно-патриотического клуба "Поиск".

Фестиваль воспитывает в детях гордость за нашу страну, способствует сохранению лучших традиций народной культуры, развитию фольклорного движения. Подготовка к нему начинается еще в феврале. Вначале ребята выбирают национальность, которую будут представлять, изучают историю народа, обычаи. С помощью родителей дети шьют костюмы и изготавливают атрибуты к ним, рисуют картины и разучивают песни, пекут караваи и готовят другие национальные блюда. В этом году дети представили на фестивале Россию, Беларусь, Татарстан, Башкортостан и Крым.

Увлеченные любимым делом

Педагогический коллектив по-настоящему увлечен работой. С творческим воодушевлением ансамбль "Горница" совместно с детьми подготовил номер "Кадриль", татарские и армянские песни и танцы, чтобы показать детям палитру культур других народов.

Благодаря сотрудничеству с областным краеведческим музеем и библиотекой народов Поволжья в саду нередко проходят выставки и демонстрируются музейные экспозиции.

Специально для взрослых здесь организуют сентябрьский городской фестиваль творчества работников образования "Матрешка - самарская краса" при поддержке Союза женщин России и профсоюзной организации работников образования. Он проходит в День города и также посвящен национальным культурам.

Воспитательный процесс невозможно представить без участия родителей, которые по первому зову принимают участие во всех акциях, будь то "Посади семейное дерево" или "Посылка солдату". Вместе с родителями они приобщаются к традициям своего народа, перенимают эстафету поколений.

Ольга Пикчурова, заведующий детским садом №283:

- Самая важная ценность Самарской земли - люди. Они создают историю нашего края, духовные и материальные богатства, меняют нашу жизнь. Участвуя в фестивалях, дети понимают, что каждый человек важен для общества. Мы разные, но мы вместе. И в этом наша сила. Проводя такие мероприятия, малыши и взрослые "Солнечного города" стараются внести маленький вклад в жизнь нашего большого города Самара.