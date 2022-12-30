В детском саду №283 много внимания уделяют этническому воспитанию

Жизнь малышей "Солнечного города" созвучна с жизнью любимой Самары. Участвуя в городских акциях и фестивалях, воспитанники не боятся выступать на публике и легко адаптируются в многоязыковой среде. Семь лет назад в детском саду начала работать проектная площадка по этническому воспитанию самых маленьких горожан.
Дружба и братство дороже богатства
Место, где растут дружные малыши, носит официальное название МАДОУ "Детский сад №283" г.о. Самара, а для творческих встреч - это лучистый "Солнечный город", который регулярно созывает гостей на праздники и фестивали.
"В течение шести лет под руководством завкафедрой психологии и социальной педагогики СГПТУ, к.п.н. Светланы Александровны Севенюк мы формируем у наших воспитанников толерантное отношение ко всем этническим группам", - рассказала руководитель детского сада Ольга Пичкурова.
В Год культурного наследия народов России эти наработки педагогов оказались очень кстати. Сегодня в "солнечную орбиту" вовлечены не только дети, но и взрослые: педагоги, родители, гости из других образовательных учреждений Самары.
"Матрешка - улыбка России"
Так называется этнографический фестиваль, приуроченный к Дню России, который проходит в рамках национального проекта "Образование". В этом году праздник собрал гостей из более чем 20 школ и детских садов города. В нем приняли участие воспитанники Самарского казачьего кадетского корпуса и военно-патриотического клуба "Поиск".
Фестиваль воспитывает в детях гордость за нашу страну, способствует сохранению лучших традиций народной культуры, развитию фольклорного движения. Подготовка к нему начинается еще в феврале. Вначале ребята выбирают национальность, которую будут представлять, изучают историю народа, обычаи. С помощью родителей дети шьют костюмы и изготавливают атрибуты к ним, рисуют картины и разучивают песни, пекут караваи и готовят другие национальные блюда. В этом году дети представили на фестивале Россию, Беларусь, Татарстан, Башкортостан и Крым.
Увлеченные любимым делом
Педагогический коллектив по-настоящему увлечен работой. С творческим воодушевлением ансамбль "Горница" совместно с детьми подготовил номер "Кадриль", татарские и армянские песни и танцы, чтобы показать детям палитру культур других народов.
Благодаря сотрудничеству с областным краеведческим музеем и библиотекой народов Поволжья в саду нередко проходят выставки и демонстрируются музейные экспозиции.
Специально для взрослых здесь организуют сентябрьский городской фестиваль творчества работников образования "Матрешка - самарская краса" при поддержке Союза женщин России и профсоюзной организации работников образования. Он проходит в День города и также посвящен национальным культурам.
Воспитательный процесс невозможно представить без участия родителей, которые по первому зову принимают участие во всех акциях, будь то "Посади семейное дерево" или "Посылка солдату". Вместе с родителями они приобщаются к традициям своего народа, перенимают эстафету поколений.
Ольга Пикчурова, заведующий детским садом №283:
- Самая важная ценность Самарской земли - люди. Они создают историю нашего края, духовные и материальные богатства, меняют нашу жизнь. Участвуя в фестивалях, дети понимают, что каждый человек важен для общества. Мы разные, но мы вместе. И в этом наша сила. Проводя такие мероприятия, малыши и взрослые "Солнечного города" стараются внести маленький вклад в жизнь нашего большого города Самара.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.