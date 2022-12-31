Воспитатели самарского детского сада открывают малышам мир науки

Современный детский сад — это уже не просто место для пребывания ребятни, пока родители на работе. Мамы и папы хотят, чтобы дети всесторонне развивались и как можно лучше были подготовлены к школе. Чтобы сделать процесс познания мира более увлекательным, воспитатели самарского детского сада № 375 используют инновационные методики.

Детский сад находится в Кировском районе, но детей сюда привозят со всего городского округа. Здесь подрастает 288 ребят. По словам педагогов, они уже воспитали не одно поколение выпускников.

Четыре года назад детский сад стал инновационной проектной площадкой по внедрению STEM-технологии. Изначально методика была разработана для подготовки исследователей и инженеров в высших учебных заведениях. Позже практика показала, что гораздо большего эффекта можно достичь, если внедрять ее в детском саду.

Суть STEM-технологии заключается в ориентации на практическое применение знаний. Благодаря выстраиванию тесных связей между учебными дисциплинами и визуализацией различных физических и природных явлений ребенок получает наглядное представление обо всем, что происходит. Ему легче понимать закономерности, которые объясняет теория. А игровая форма, в которой проходят занятия, помогает лучше усваивать знания.

"STEM-образование включает в себя шесть модулей. Это робототехника, дидактическая система Фребеля, экспериментирование с живой и неживой природой, LEGO-конструирование, математическое развитие, мультстудия "Я творю мир". В процессе работы в системе развиваются социально-коммуникативные навыки и интеллект. Каждый ребенок в своем развитии поднимется по ступенькам. Дошкольное образование — это первый уровень, когда особенно важно разбудить в ребенке жажду к знаниям", — уверена заведующая детским садом № 375 Татьяна Мишуткина.

Перед тем как приступить к работе по новой методике, четыре года назад на базе детского сада прошел семинар-практикум, посвященный инновационной деятельности дошкольных организаций. В нем приняла участие кандидат педагогических наук, доцент МГПУ, куратор STEM-образования Наталья Муродходжаева из Москвы. Педагогам представилась возможность узнать более подробно о проектах Федерального института современного образования и пройти обучение по STEM-технологии.

Так, воспитатель Наталья Мочалова повысила квалификацию в Московском педагогическом университете. Сейчас она проводит занятия по робототехнике и цифровой образовательной системе "ПиктоМир", которая предназначена для изучения азов программирования дошкольниками и младшими школьниками.

"ПиктоМир" — это наборы мини-роботов. С помощью стрелок они составляют алгоритм движения робота-мышки и робота-пчелы и запускают роботов по заданной траектории. Нашим воспитанникам очень нравится заниматься с ними. Роботы передвигаются, говорят слова, мигают лампочками. Можно играть в игры, которые идут в наборе с роботами, а можно разрабатывать самим. Занятия рассчитаны на детей от четырех лет. Со старшими детьми мы участвовали в международном соревновании по составлению алгоритма движения робомышки и заняли второе место", — рассказывает воспитатель Наталья Мочалова.

Занимаются ребята и с устройствами посложнее. Например, есть робот-ползун, который программируется с помощью пульта. Алгоритм движения можно задать с телефона или планшета. Робот разговаривает, мигает глазами-фонариками, выполняет команды, ездит по заданной схеме. Еще в набор входят мягкие игрушки с забавными именами "Вертун", "Двигун" и "Тягун". С их помощью можно создавать различные игры с роботами в главных ролях.

Вся техника и реквизит изготовлены из безопасного материала. Дети работают с роботами строго по времени два раза в неделю с обязательной зрительной гимнастикой и отдыхом.

В детском саду также проводятся занятия по экспериментированию. С помощью цифровой лаборатории Наураша воспитанники знакомятся с элементарными законами физики. Изучают температуру, свет, магнитизм, электричество, звук. Проводят опыты с водой, воздухом. Летом занятия проходят на площадке детского сада — ребята рассматривают в микроскоп листья, природные материалы, насекомых.

"Методики развивают индивидуальные способности ребенка, алгоритмическое мышление. STEM-образование предусматривает проектную деятельность. К примеру, у нас был большой проект по математике и космосу. Дети изучали, как взлетают ракеты, делали звездоскоп. Мы видим, насколько им интересны такие занятия. Ребята становятся любознательными, доброжелательными, активными, инициативными, с удовольствием познают что-то новое", — отмечает старший воспитатель Наталья Жаднова.

В планах руководства детского сада на 2023 год открытие стажировочной площадки по STEM-технологии для воспитателей и педагогов других учреждений.