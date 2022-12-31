В самарской школе №85 знают, как накормить ребят вкусно

Накормить ребят так, чтобы выдержать здоровую конкуренцию с "вредными вкусностями", да еще в строгом соответствии с требованиями специалистов и пожеланиями родителей, не так просто, как кажется. Секретами, как организовать работу школьной столовой, чтобы дети сами просили добавки, с Волга Ньюс поделились в самарской школе № 85.
Накормили на ура
Самарская средняя школа № 85 стала лауреатом всероссийского конкурса на лучшую школьную столовую в номинации "Лучшая столовая городской школы 2022". Главные эксперты — дети. И их родители считают эту победу вполне заслуженной, уверена директор школы Оксана Бубнова.
В ежегодном соревновании лучших поваров и специалистов по организации школьного питания участвовали более 400 участников из 75 регионов России. Они соревновались в кулинарном мастерстве, презентовали школьные меню завтрашнего дня, проходили практические квесты, участвовали в мастер-классах и круглых столах.
Главным итогом соревнований стал обмен полезным опытом между школами — как сделать школьное меню не только полезным, но и привлекательным для детей.
Сытый ребенок — умный ребенок
Организация школьного питания для 85-й является одним из важнейших условий поддержания здоровья и способностей детей к эффективному обучению. "Ведь недаром говорят: голодной куме все хлеб на уме".
Проголодавшийся ребенок рассеян, пропускает мимо ушей все самое важное, что говорят учителя и не получает удовольствия от школьной жизни. В то время как ежедневное здоровое горячее питание, организованное в школе, способствует хорошему настроению, высокой умственной и физической работоспособности в период роста, а также защите организма от инфекций и формированию правильных пищевых привычек.
Пища земная
Первым делом подумали об оформлении обеденного зала на 180 мест: ушли от надоевших бежевых тонов и по стенам побежали яркие солнечные краски — теперь столовая больше похожа на молодежное кафе, куда дети с удовольствием бегут на переменке.
В 2022 году в столовой сделали капитальный ремонт и приобрели новое технологическое оборудование: пароконвектоматы, жарочный шкаф, электрические плиты, посудомоечные машины, мармиты, холодильный стол, была закуплена новая мебель для столовой.
Кормит всех школьная бригада из 6 человек во главе с поваром-бригадиром Ольгой Асяевой. Каждый работник пищеблока несет ответственность за состояние рабочего места, выполнение санитарных требований на своем участке. Все работники прослушали санитарный минимум, проведенный специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области.
Перед входом в столовую располагаются умывальники с горячей водой и жидким мылом, сушилки для рук, а также установлены санитайзеры для обработки рук.
О хлебе насущном
Для ребят организовано горячее двухразовое питание, включающее завтрак и обед, а для продленки предусмотрен еще и полдник. Детское меню тщательно продумано специалистами-диетологами для возрастных групп 7-11 и 11-17 лет. Блюда комплектуются с учетом вкусовой сочетаемости, разнообразия, соответствия пищевой ценности и нормам потребления.
Первое блюдо — суп, способствует активному выделению желудочного сока и подготавливает организм к процессу пищеварения, восстанавливает баланс жидкости, помогает усвоиться другим блюдам, а в холодное время года отлично согревает.
Второе (мясное) блюдо содержит ряд аминокислот, среди которых — таурин, необходимый для развития головного мозга. Белковые продукты являются источником жиров, за счет которых детский организм покрывает около трети энергетических затрат. Особую ценность для ребенка представляет "мясной" микроэлемент — железо.
Микро и макроэлементами богаты и овощные гарниры, а напитки из фруктов и ягод обладают не только прекрасными вкусовыми характеристиками, но и ценным витаминно-минеральным составом.
Употребление хлеба способствует активизации деятельности головного мозга, улучшению состава крови. Для тех, кто любит дополнительно перекусить, школьная столовая предлагает и широкий ассортимент буфетной продукции.
Дети — лучший контролер
Порой ребенок уже приучен к сухомятке и его нелегко перестроить на здоровое питание. "Может, кому-то вначале и не нравилось, что все готовится на пару, но потом все стали питаться нормально", — поделилась директор. Теперь у мальчишек и девчонок есть свои любимые блюда.
Детям нравится обновленный интерьер и интересная посуда, в столовой всегда чисто и вовремя накрыты столы, хотя бригаде поваров приходится их накрывать и убирать десять раз в течение дня.
Родители рады, что их дети всегда могут вовремя поесть. Причем питание будет вкусным и сбалансированным, что для них очень важно.
Сейчас в школе обучается 1027 человек, из них горячее питание в столовой получают 854 ребенка. Для рационального использования посадочных мест разработан свой метод накрытия столов, позволяющий увеличить время для приема пищи в перемену.
Кроме надзорных органов и администрации школы, контролирует качество приготовления пищи и школьная бракеражная комиссия, а также общественная комиссия, созданная из родителей.
Родители ежемесячно осуществляют контроль за работой столовой, проверяют качество приготовленной пищи и массу порций, участвуют в разработке рекомендаций и предложений по улучшению качества питания
Оксана Бубнова, директор школы № 85:
— Рационально организованное питание не только позволяет компенсировать энергозатраты детского организма, но и содействует его росту и развитию. Высокому качеству блюд мы обязаны своим поварам. Они вкусно готовят из свежих продуктов, которые нам поставляет Комбинат школьного питания. За это мы им выражаем огромную благодарность.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.