В самарской школе №85 знают, как накормить ребят вкусно

Накормить ребят так, чтобы выдержать здоровую конкуренцию с "вредными вкусностями", да еще в строгом соответствии с требованиями специалистов и пожеланиями родителей, не так просто, как кажется. Секретами, как организовать работу школьной столовой, чтобы дети сами просили добавки, с Волга Ньюс поделились в самарской школе № 85.

Накормили на ура

Самарская средняя школа № 85 стала лауреатом всероссийского конкурса на лучшую школьную столовую в номинации "Лучшая столовая городской школы 2022". Главные эксперты — дети. И их родители считают эту победу вполне заслуженной, уверена директор школы Оксана Бубнова.

В ежегодном соревновании лучших поваров и специалистов по организации школьного питания участвовали более 400 участников из 75 регионов России. Они соревновались в кулинарном мастерстве, презентовали школьные меню завтрашнего дня, проходили практические квесты, участвовали в мастер-классах и круглых столах.

Главным итогом соревнований стал обмен полезным опытом между школами — как сделать школьное меню не только полезным, но и привлекательным для детей.

Сытый ребенок — умный ребенок

Организация школьного питания для 85-й является одним из важнейших условий поддержания здоровья и способностей детей к эффективному обучению. "Ведь недаром говорят: голодной куме все хлеб на уме".

Проголодавшийся ребенок рассеян, пропускает мимо ушей все самое важное, что говорят учителя и не получает удовольствия от школьной жизни. В то время как ежедневное здоровое горячее питание, организованное в школе, способствует хорошему настроению, высокой умственной и физической работоспособности в период роста, а также защите организма от инфекций и формированию правильных пищевых привычек.

Пища земная

Первым делом подумали об оформлении обеденного зала на 180 мест: ушли от надоевших бежевых тонов и по стенам побежали яркие солнечные краски — теперь столовая больше похожа на молодежное кафе, куда дети с удовольствием бегут на переменке.

В 2022 году в столовой сделали капитальный ремонт и приобрели новое технологическое оборудование: пароконвектоматы, жарочный шкаф, электрические плиты, посудомоечные машины, мармиты, холодильный стол, была закуплена новая мебель для столовой.

Кормит всех школьная бригада из 6 человек во главе с поваром-бригадиром Ольгой Асяевой. Каждый работник пищеблока несет ответственность за состояние рабочего места, выполнение санитарных требований на своем участке. Все работники прослушали санитарный минимум, проведенный специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области.

Перед входом в столовую располагаются умывальники с горячей водой и жидким мылом, сушилки для рук, а также установлены санитайзеры для обработки рук.

О хлебе насущном

Для ребят организовано горячее двухразовое питание, включающее завтрак и обед, а для продленки предусмотрен еще и полдник. Детское меню тщательно продумано специалистами-диетологами для возрастных групп 7-11 и 11-17 лет. Блюда комплектуются с учетом вкусовой сочетаемости, разнообразия, соответствия пищевой ценности и нормам потребления.

Первое блюдо — суп, способствует активному выделению желудочного сока и подготавливает организм к процессу пищеварения, восстанавливает баланс жидкости, помогает усвоиться другим блюдам, а в холодное время года отлично согревает.

Второе (мясное) блюдо содержит ряд аминокислот, среди которых — таурин, необходимый для развития головного мозга. Белковые продукты являются источником жиров, за счет которых детский организм покрывает около трети энергетических затрат. Особую ценность для ребенка представляет "мясной" микроэлемент — железо.

Микро и макроэлементами богаты и овощные гарниры, а напитки из фруктов и ягод обладают не только прекрасными вкусовыми характеристиками, но и ценным витаминно-минеральным составом.

Употребление хлеба способствует активизации деятельности головного мозга, улучшению состава крови. Для тех, кто любит дополнительно перекусить, школьная столовая предлагает и широкий ассортимент буфетной продукции.

Дети — лучший контролер

Порой ребенок уже приучен к сухомятке и его нелегко перестроить на здоровое питание. "Может, кому-то вначале и не нравилось, что все готовится на пару, но потом все стали питаться нормально", — поделилась директор. Теперь у мальчишек и девчонок есть свои любимые блюда.

Детям нравится обновленный интерьер и интересная посуда, в столовой всегда чисто и вовремя накрыты столы, хотя бригаде поваров приходится их накрывать и убирать десять раз в течение дня.

Родители рады, что их дети всегда могут вовремя поесть. Причем питание будет вкусным и сбалансированным, что для них очень важно.

Сейчас в школе обучается 1027 человек, из них горячее питание в столовой получают 854 ребенка. Для рационального использования посадочных мест разработан свой метод накрытия столов, позволяющий увеличить время для приема пищи в перемену.

Кроме надзорных органов и администрации школы, контролирует качество приготовления пищи и школьная бракеражная комиссия, а также общественная комиссия, созданная из родителей.

Родители ежемесячно осуществляют контроль за работой столовой, проверяют качество приготовленной пищи и массу порций, участвуют в разработке рекомендаций и предложений по улучшению качества питания

Оксана Бубнова, директор школы № 85:

— Рационально организованное питание не только позволяет компенсировать энергозатраты детского организма, но и содействует его росту и развитию. Высокому качеству блюд мы обязаны своим поварам. Они вкусно готовят из свежих продуктов, которые нам поставляет Комбинат школьного питания. За это мы им выражаем огромную благодарность.