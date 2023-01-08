Тольяттинская "Лада" победила "Горняк-УГМК"

В воскресенье, 8 января, в Тольятти в рамках регулярного чемпионата пари Высшей хоккейной лиги "Лада" на своем льду принимала "Горняк-УГМК".

Счет на 6-й минуте открыл лучший снайпер волжан Никита Аноховский, после его броска шайба попала в конек защитника гостей и влетела в ворота - 1:0, сообщает официальный сайт клуба.

Гости смогли отыграться на 18-й минуте - экс-ладовец Максим Денежкин сравнял счет (1:1).

На 23-й минуте Алексей Митрофанов перехватил шайбу в чужой зоне и отправил ее в сетку - 2:1.

В середине матча Аноховский кистевым броском реализовал большинство, оформив дубль (для него эта шайба стала 21-й - форвард волжан вышел в лидеры снайперской гоники Лиги, обойдя Егора Степанова из "Югры").

На 32-й минуте Евгений Грошев отобрал шайбу в чужой зоне и отправил ее под перекладину - 4:1. В это время волжане играли в меньшинстве. При схожих обстоятельствах волжане вскоре увеличили отрыв - на этот раз Михаил Мокин "обокрал" защитника в средней зоне, и, выйдя один на один с голкипером, изящно переиграл его (5:1).

Вскоре гости грубо сыграли против Аноховского, на пять минут оставшись в меньшинстве, и Николай Глухов мощным броском пробил вратаря уральцев - 6:1.

В третьем периоде счет не изменился - тольяттинцы довели матч до уверенной победы.

"Лада": Никитин; Глухов (2) - Бобряшов; Романов (2) - Бусаров - Мокин; Усманов - Петриков (2), Грошев - Калетник - Червоненко (2); Медведев (2) - Патрикеев, Митрофанов - Аноховский - Ивашов; Щегольков - Хлопотов - Железнов, Банников.

"Горняк-УГМК": Галкин (Окоряк, 29.12); Севостьянов - Журавлев, Баранов (29) - Филяев - Овчинников; Валитов (2) - Салов, Грымзин - Еркин - Захаров; Переляев - Озеров, Аксенов - Денежкин - Куркин; Зайцев - Трофимов, Алексеев - Дербенев - Суслов.

Шайбы забросили:

1:0 Аноховский (Медведев, 05.00)

1:1 Денежкин (Аксенов, 17.15)

2:1 Митрофанов (22.07)

3:1 Аноховский (Ивашов, Медведев, 29.12, бол.)

4:1 Грошев (31.21, мен.)

5:1 Мокин (Патрикеев, 33.40, мен.)

6:1 Глухов (Романов, Мокин, 39.45, бол.)

Штраф: 10 - 31.

Броски: 27 - 32.

Вбрасывания: 21 - 39.