ФСБ: сотрудники силовых структур не звонят гражданам по вопросам безопасности вкладов

УФСБ России по Самарской области отмечает участившиеся случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками органов безопасности и уговаривают жертв переводить деньги на сомнительные счета под предлогом обеспечения сохранности средств.

Сотрудники ведомства поясняют, что для большей убедительности мошенники могут использовать SIP телефонию, где реальный номер абонента может быть заменен даже на городской номер дежурной службы ФСБ.

"В ходе проверки поступивших заявлений, причастности к противоправной деятельности действующих или отставных сотрудников силовых ведомств Самарской области не выявлено, — отмечают в пресс-службе УФСБ России по Самарской области. — Установлено, что звонки поступают с территории сопредельных государств, по этой причине возможности по привлечению их инициаторов к административной или уголовной ответственности в настоящее время ограничены. В связи с изложенным Управление призывает граждан к бдительности, отмечает, что сотрудники силовых структур подобной деятельностью заниматься не уполномочены".