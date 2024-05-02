В Самаре за взятку зампрокурора вынесли приговор пенсионеру Шамилю Аюпову

Самарский областной суд вынес решение по делу о взяточничестве. Под уголовное преследование попал 82-летний пенсионер Шамиль Аюпов, который ранее занимался бизнесом.

По данным областного суда, в 2021 г. правоохранители возбудили уголовное дело в отношении неизвестного о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Потерпевшим был Шамиль Аюпов. В январе 2023 г. следствие по уголовному делу приостановили в связи с тем, что личность обвиняемого не установили.

Следствие считало, что потерпевший решил дать взятку 500 тыс. руб. заместителю районного прокурора Ш., чтобы тот поспособствовал расследованию уголовного дела.

В декабре 2022 г. Аюпов записался на личный прием к зампрокурора одного из районов. В кабинете зампрокурора Аюпов предлагал отблагодарить за способствование расследованию дела в отношении конкретного человека. Представитель прокуратуры разъяснял, что за это грозит ответственность. Но Аюпов достал конверт, где были полмиллиона рублей, открыл блокнот сотрудника прокуратуры, положил туда конверт и вышел.

Изначально суд Ленинского района приговорил Аюпова по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере") к семи годам колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона.

"Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы защитников на приговор Ленинского районного суда, изучив материалы дела, пришла к выводу о наличии оснований для переквалификации действий А. по преступлению, предусмотренному п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ, на ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ и, применив положения ст. 64 УК РФ, назначила пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

По информации источников Волга Ньюс, честным сотрудником прокуратуры является работник надзорного ведомства по фамилии Шамин. А данные осужденного Аюпова полностью совпадают с данными бывшего владельца самарского элеватора. Последний продал строение, а позже оно перешло владельцу группы компаний "Новый Дон" Анатолию Давидюку. Теперь самарский элеватор пытаются спасти от сноса через суд.