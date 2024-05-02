Женщина на Audi сбила семилетнего ребенка в Южном городе

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В среду, 1 мая, в Волжском районе Самарской области в ДТП пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области