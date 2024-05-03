В Тольятти будут судить заключенного, устроившего вымогательство прямо из колонии

В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело 35-летнего мужчины, обвиняемого в вымогательстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Обвиняемый уже более 13 лет находится в местах лишения свободы и был судим, в том числе за разбой, мошенничество. Так, в 2019 г. его приговорили к 16 с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима в Челябинской области.

В августе 2023 г. он с помощью знакомого через мессенджер договорился с тольяттинцем за вознаграждение получить информацию о приобретения автомобиля в лизинг. Мужчина выполнил свою часть сделки, но заказчик заявил, что работой недоволен, и потребовал миллион рублей, а в качестве гарантии передачи денег отдать Lada Vesta его знакомому. Опасаясь угроз и его связей вымогателя в криминальных кругах, тольяттинец выполнил требования, а потом обратился в полицию.