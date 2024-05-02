Житель Самарской области отправится в колонию на девять лет за попытку заработать на наркотиках

Жигулевский городской суд рассмотрел уголовное дело 30-летнего местного жителя, которого обвиняли в восьми наркопреступлениях. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Уже судимого за наркотики мужчину задержали в октябре 2023 года. Полицейские нашли запрещенные вещества при досмотре, в его квартире и в уже сделанных "закладках". Задержанный рассказал, что купил наркотик через Интернет для сбыта.
Суд назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!