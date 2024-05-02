Житель Самарской области отправится в колонию на девять лет за попытку заработать на наркотиках

Жигулевский городской суд рассмотрел уголовное дело 30-летнего местного жителя, которого обвиняли в восьми наркопреступлениях. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Уже судимого за наркотики мужчину задержали в октябре 2023 года. Полицейские нашли запрещенные вещества при досмотре, в его квартире и в уже сделанных "закладках". Задержанный рассказал, что купил наркотик через Интернет для сбыта.

Суд назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.