Предприимчивый самарец продал прохожему взятую напрокат приставку

В Советский районный суд Самары отправилось уголовное дело 30-летнего самарца, обвиняемого в хищении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступление было совершено в конце декабря 2023 года. По словам потерпевшего — 23-летнего парня, он сдал в аренду игровую консоль. Нашедшийся через интернет клиент на встрече показал свой паспорт и заплатил 3 тыс. рублей. Через несколько дней он попросил продлить аренду, а позже перестал выходить на связь.

Подозреваемого нашли и задержали. Мужчина пояснил, что в январе 2024 г. из-за финансовых трудностей он решил продать консоль, которую взял напрокат на новогодние каникулы. Приставку он продал за 30 тыс. руб. случайному прохожему.