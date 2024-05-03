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Суды Происшествия

Защита певца Шарлота обжаловала продление ареста

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защита певца Эдуарда Шарлота обжаловала продление его ареста, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на адвоката артиста Алексея Лапузина. Срок содержания в СИЗО Эдуарду Шарлоту продлили 23 апреля, защита подала апелляционную жалобу на это решение.

"Постановление суда о продлении срока содержания под стражей обжаловано нами. Сейчас Эдуард Валерьевич находится в СИЗО до 29 мая включительно", — рассказал Алексей Лапузин.

Напомним, Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел — реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Позже после видеоролика с сожжением певцом паспорта гражданина России в его отношении было возбуждено новое уголовное дело — по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

Защита певца не первый раз обжалует судебный приговор. Адвокат Шарлота уверяет — Кировский районный суд невнимательно относится ко всем обстоятельствам дела и не берет во внимание проблемы со здоровьем артиста.

"Во время задержания у моего подзащитного были показатели, которых нет даже у людей 70 лет, а ему чуть больше 20-и. С 2020 года психологическое здоровье Эдуарда тоже находится в шатком состоянии", — отметил адвокат.

Сейчас состояние Эдуарда улучшилось. Отец артиста навещает сына каждую неделю, благодаря чему их отношения стали лучше.

"Мы недавно виделись с Эдей, на следующей неделе опять там буду. Мне кажется, ему стало получше, потому что он начал немножко понимать, что все не быстро и не просто, что надо рассчитывать на свои силы, а не на какое-то везение. Эдя сейчас, видимо, понял эту ситуацию лучше. Складывается ощущение, что ему стало полегче жить. Отношения у нас тоже улучшились, так как он видит только меня", — рассказал изданию Валерий Шарлот.

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