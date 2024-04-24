Эдуард Шарлот останется под арестом до 29 мая

Кировский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей певца и блогера Эдуарда Шарлота до 29 мая, сообщает "КП-Самара".
"Все то же самое, продлили до 29 мая", - сказал отец Эдуарда.
По словам родителя подсудимого, результаты психолого-психиатрической экспертизы, которую Шарлот проходил в Саратове, еще не дошли до суда. Вероятно, они будут переданы в середине мая.
Напомним, Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел - реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Позже после видеоролика с сожжением певцом паспорта гражданина России в его отношении было возбуждено новое уголовное дело - по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!