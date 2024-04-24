Эдуард Шарлот останется под арестом до 29 мая

Кировский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей певца и блогера Эдуарда Шарлота до 29 мая, сообщает "КП-Самара".

"Все то же самое, продлили до 29 мая", - сказал отец Эдуарда.

По словам родителя подсудимого, результаты психолого-психиатрической экспертизы, которую Шарлот проходил в Саратове, еще не дошли до суда. Вероятно, они будут переданы в середине мая.

Напомним, Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел - реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Позже после видеоролика с сожжением певцом паспорта гражданина России в его отношении было возбуждено новое уголовное дело - по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).