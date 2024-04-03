Певцу Шарлоту продлили арест

Кировский районный суд Самары продлил арест самарского скандального певца Эдуарда Шарлота, сообщает "КП-Самара". Он будет содержаться под стражей до 23 апреля.

По словам отца певца Валерия Шарлота, его сын прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Саратове. После этого его доставили обратно в Самару. Пока результаты обследования не известны.

Напомним, Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел — реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Позже после видеоролика с сожжением певцом паспорта гражданина России в его отношении было возбуждено новое уголовное дело — по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).