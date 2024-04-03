Певцу Шарлоту продлили арест

Кировский районный суд Самары продлил арест самарского скандального певца Эдуарда Шарлота, сообщает "КП-Самара". Он будет содержаться под стражей до 23 апреля.
По словам отца певца Валерия Шарлота, его сын прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Саратове. После этого его доставили обратно в Самару. Пока результаты обследования не известны.
Напомним, Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел — реабилитация нацизма и публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Позже после видеоролика с сожжением певцом паспорта гражданина России в его отношении было возбуждено новое уголовное дело — по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!