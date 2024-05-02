102 пьяных водителя попались ГИБДД за пять дней в Самарской области

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За пять праздничных выходных - с 27 апреля по 1 мая - в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 102 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области