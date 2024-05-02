102 пьяных водителя попались ГИБДД за пять дней в Самарской области

За пять праздничных выходных - с 27 апреля по 1 мая - в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 102 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Помимо этого, 417 автомобилистов поймали на нарушении правил тонировки, 300 пренебрегли ремнями безопасности, а 75 неправильно перевозили детей.
Еще 62 водителя не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы 75 раз перешли дорогу в неправильном месте на глазах автоинспекторов.
Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 53 нарушения, допущенные мотоциклистами.
Последние комментарии
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек