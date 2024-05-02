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Происшествия

102 пьяных водителя попались ГИБДД за пять дней в Самарской области

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За пять праздничных выходных - с 27 апреля по 1 мая - в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 102 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Помимо этого, 417 автомобилистов поймали на нарушении правил тонировки, 300 пренебрегли ремнями безопасности, а 75 неправильно перевозили детей.

Еще 62 водителя не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы 75 раз перешли дорогу в неправильном месте на глазах автоинспекторов.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 53 нарушения, допущенные мотоциклистами.

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