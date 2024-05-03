Предприниматель из Самары заплатит 1,8 млн руб. за незаконно работавших иностранцев

В Самаре сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Во время внеплановой проверки правоохранители обнаружили, что одна из местных фирм незаконно трудоустроила 15 иностранцев. На организацию возбудили административное дело, и в итоге ее руководителю назначили штрафы на 1,85 млн рублей.
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Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек