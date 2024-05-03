Предприниматель из Самары заплатит 1,8 млн руб. за незаконно работавших иностранцев

В Самаре сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Во время внеплановой проверки правоохранители обнаружили, что одна из местных фирм незаконно трудоустроила 15 иностранцев. На организацию возбудили административное дело, и в итоге ее руководителю назначили штрафы на 1,85 млн рублей.