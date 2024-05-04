Умер экс-тренер сборной Самарской области по греко-римской борьбе Юрий Дьячков

В субботу, 4 мая, после продолжительной болезни ушел из жизни тренер Юрий Дьячков - ветеран греко-римской борьбы Самарской области, отличник физической культуры и спорта России, мастер спорта СССР.

Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Самарской области, выразив соболезнования близким Юрия Дьячкова.

В федерации отмечают, что будучи тренером сборной Самарской области по греко-римской борьбе, он воспитал множество выдающихся спортсменов и внес огромный вклад в развитие спорта в Самарской области.

Прощание состоится 6 мая с 10:00 до 12:00 по адресу: Самара, ул. Алма-Атинская, д. 236, зал 3.