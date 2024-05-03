Тольяттинца за убийство приятеля в пьяной ссоре

В Тольятти 31-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, утром 30 апреля мужчина выпивал с 27-летним знакомым. В какой-то момент они поссорились, и обвиняемый ударил приятеля режущим предметом. Соседи вызвали для пострадавшего скорую, но мужчина скончался до приезда медиков.
Уголовное дело возбудили по ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎