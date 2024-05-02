Два человека пострадали в ДТП с легковушкой и мопедом в Самарской области

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В четверг, 2 мая, в пос. Междуреченск (Сызранский район) произошло ДТП с участием "Нивы" и мопеда. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"